El PP compara el uso de los "països catalans" en la agenda escolar con la bandera preconstitucional

El PP ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Consell y al Gobierno a tomar medidas para "acabar con el adoctrinamiento en las aulas".En concreto exige que la inspección retire de las aulas la agenda escolar que incluye un mapa de los "països catalans".

Bonig sostiene que Puig "debería dar de inmediato la orden a la Inspección Educativa de retirar materiales y agendas que incumplen la Constitución y el Estatuto".

Puede que "alguien" las distribuya, ha dicho la síndica popular, pero "el problema es cómo reacciona la administración", al tiempo que apunta que "los responsables de esa distribución deberían ser sancionados".

Bonig, después de que la vicepresidenta del Consell acusara al PP de haber financiado la citada agenda, porque el logo que aparece en los ejemplares se corresponde con el de la Conselleria de Educación de la anterior legislatura, replica defendiendo que "no debería subvencionarse a plataformas y asociaciones que hablen de esos països catalans, igual que no se hace con aquellas que utilizan una bandera preconstitucional".

La popular, que a quien achaca la financiación de la agenda es al actual Consell, añade que "no pueden darse fondos a quienes incumplen la Constitución o el Estatut, sean de izquierda o derecha. Esas denominaciones, como las banderas que no son las admitidas legalmente, no pueden estar en centros educativos", insiste.



Sensatez

Puig, como ya lo hicieran en su día Oltra y el conseller Vicent Marzà, ha reiterado que "la agenda no tiene nada que ver con la Generalitat ni la conselleria".

Frente a las acusaciones de la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, sobre la existencia de un proceso de "adoctrinamiento nacionalista" en las escuelas, ha pedido sensatez porque ese supuesto "ejército adoctrinador es el mismo que había antes" por lo que se preguntó si desde hace 20 años se ha adoctrinado.

Puig ha señalado en la sesión de control en Les Corts que hay que ser "sensatos", porque se puede criticar el sistema educativo, pero no "hablar en serio de que aquí hay adoctrinamiento".

"Estamos en la disposición de intentar sumar, de incluir a todos los valencianos", recalcó con la confianza puesta en la Ley de Educación Valenciana, "aunque para algunos grupos sea poco rentable porque les gusta la gresca", concluyó