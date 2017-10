Un frente atlántico acaba hoy miércoles con el «verano» y trae lluvia y descenso térmico

La entrada de una bolsa de aire frío en las capas altas de la atmósfera, que llega a la provincia como resto de la borrasca atlántica que ha sacudido Galicia y el oeste de España en las últimas horas, provoca que la provincia de Alicante pueda sufrir hoy lluvias que no amainarán hasta la próxima madrugada. Según Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, no serán lluvias muy abundantes «pero sí se acaba con el anticiclón de las últimas semanas», subrayó Olcina.

El hecho de que la temperatura del mar esté todavía a 24 grados en muchos puntos de la franja litoral favorecerá que el agua caiga con cierta intensidad, sobre todo en la costa de las Marinas. Se espera una bajada de las temperaturas -ayer la máxima alcanzó los 27 grados en la costa, y mañana no se superarán los 21- y el resto de la semana estará marcado por la nubosidad, ya que no volverá el sol hasta el lunes. El fin de semana será otoñal pero con las características del otoño en Alicante, Muy suave sin no se forma una «gota fría» y no hay previsión de este fenómeno.

Alicante había iniciado el otoño con temperaturas agradables que han oscilado entre los 14 grados de mínima en el interior (18 en la costa) y los 28 grados en la costa. Temperaturas más altas de lo normal tras un verano que fue muy cálido y húmedo con una temperatura media 1.1ºC más alta que la del promedio normal, (el sexto verano más cálido de la serie), y una precipitación media un 30% más alta que el valor climatológico de referencia. Las playas han estado llenas hasta el pasado fin de semana en el que, por cierto, acabó la temporada de los socorristas. Hoy, el tiempo cambia.