Un frente atlántico trae mañana el otoño a Alicante con lluvias y bajada de temperaturas

La entrada de una bolsa de aire frío en las capas altas de la atmósfera, que llega a la provincia como resto de la borrasca atlántica que ha sacudido Galicia y el oeste de España en las últimas horas, provoca que la provincia de Alicante pueda sufrir tormentas a partir de la próxima madrugada y durante toda la jornada del miércoles. Según Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, no serán lluvias muy abundantes "pero sí se acaba con el anticiclón de las últimas semanas".

El hecho de que la temperatura del mar está todavía a 25 grados en muchos puntos de la franja litoral favorecerá que el agua caiga con cierta intensidad, sobre todo en la costa de las Marinas. Una situación atmosférica que se prolongará hasta la primeras horas del jueves. Se espera una bajada de las temperaturas -hoy la máxima ha alcanzado los 27 grados en la costa y mañana no se superarán los 21- y el resto de la semana estará marcado por la nubosidad, ya que no volverá el sol hasta el lunes. El fin de semana será otoñal pero con las características del otoño en Alicante. Muy suave sin no se forma una "gota fría" y no hay previsión de este fenómeno.

La provincia de Alicante había iniciado el otoño con temperaturas agradables que han oscilado entre los 14 grados de mínima en el interior (18 en la costa) y los 28 grados en la costa. Temperaturas más altas de lo normal tras un verano que fue muy cálido y húmedo con una temperatura media 1.1ºC más alta que la del promedio normal, (el sexto verano más cálido de la serie), y una precipitación media un 30% más alta que el valor climatológico de referencia.

Según la Agencia, quizá no se tenga la sensación de que el verano tuviera un carácter tan cálido como indican los datos, y esto puede ser debido a que los días cálidos del verano se registraron durante la primera parte de la estación, sobre todo en el mes de junio, predominando las temperaturas próximas a lo normal a partir de la segunda semana de agosto, o incluso con ambiente fresco a mitad y final de este mes y durante algunos días de septiembre.

Alicante tiene observaciones meteorológicas realizadas en distintos puntos de la ciudad desde mitad del siglo XIX, y en ese más de siglo y medio de datos, sólo en una ocasión se registró más lluvia en 24 horas en un mes de agosto que los 48.9 l/m2 del día 29 de agosto, y fue hace más de 70 años, el 8 de agosto de 1945, cuando se registraron 82.4 l/m2.