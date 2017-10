La asamblea de Compromís ratifica la decisión de abandonar el tripartito de Alicante si Echávarri no dimite

La Asamblea Local de Compromís ha ratificado esta tarde la resolución adoptada a finales de septiembre por la Ejecutiva local en la que se acordó reclamar al PSOE que "asumiera su responsabilidad y relevara a Echávarri de la Alcaldía como condición absolutamente imprescindible para que Compromís pueda continuar participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio en Alicante".

En la Asamblea, que se ha reunido también para aprobar la modificación del Reglamento del colectivo local y renovar la composición de la Ejecutiva Local, el secretario local y portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, ha presentado un informe de la situación municipal y se ha votado la ratificación de la Resolución de la Ejecutiva local del pasado 29 de septiembre.

En este último punto, según un comunicado, "se ha puesto de manifiesto lo que Compromís ya adelantó en el acto de balance de los dos primeros años de Gobierno municipal, y es que nadie podía comportarse y actuar como si estuviera gobernando al margen de un pacto de gobierno plural", en una evidente alusión al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, investigado por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Además, según Compromís, "la situación no ha mejorado de forma sustancial, sino que en algunos casos ha ido a peor, dado que el ruido está incrustado en la gestión del gobierno de la ciudad y no se ha conseguido desterrar la sensación de cambio fallido tapando todo aquello positivo que se está haciendo, que es mucho, desde el Ayuntamiento de Alicante". En este escenario, la imputado de Echávarri "constituye un nuevo y negativo ingrediente que no es posible integrar en el relato del cambio de la ciudad". Eso sí, Compromís sigue, por ahora, sin dar un ultimátum a su salida del tripartito si Echávarri se mantiene firme en su decisión de no dimitir. Bellido ha deslizado que la fecha límite, aunque negociable, estaría en el pleno ordinario previsto para finales de este mes, en concreto, el 26 de octubre.

La Asamblea Local, según el citado comunicado, se ha mostrado a favor de que el Pacto de Gobierno necesita de un proceso de "refundación" que renueve las bases del Pacto de Gobierno alicantino. Una "refundación", eso sí, que "pasa por asumir el nivel de ética autoimpuesto, el decoro y la normalidad institucional, la capacidad de liderazgo en la ciudad, saber gestionar las diferencias internas, tener voluntad diaria de llegar a acuerdos y la generación de un relato común como Gobierno del Cambio, alineado con las posiciones del Pacto del Botánico". Por todo ello, Compromís insta de nuevo al PSOE a "asumir su responsabilidad en esta crisis de gobierno y a tomar decisiones que permitan garantizar un presente y un futuro al gobierno progresista de la ciudad, y respetar la voluntad de cambio plural de la mayoría de la ciudadanía, mostrada en las elecciones de mayo de 2015". Es decir, Compromís en Alicante insiste en que la salida de Echávarri de la Alcaldía es condición necesaria para seguir en el equipo de gobierno.

Compromís, según han explicado tras la asamblea, se muestra "abierto y predispuesto al diálogo y la negociación", por lo que "espera contar lo antes posible con una respuesta del PSOE que esté a la altura de lo que la ciudadanía espera del gobierno del cambio y los compromisos en la regeneración democrática que propició el cambio político" en Alicante y el la Comunidad Valenciana "después de veinte años de corrupción y mala gestión del PP".

Al respecto, la Asamblea además ha respaldado el papel del grupo municipal Compromís en este mandato "como elemento cohesionador y moderador" del tripartito, su "apuesta decidida por favorecer la gobernabilidad y su compromiso con la ética por encima de la aritmética". "La Asamblea de Compromís es plenamente consciente que, a pesar de la dureza de las decisiones que se pueda ver obligada a tomar próximamente, la credibilidad política es un factor esencial para el presente y futuro del proyecto de consolidación del cambio progresista en la ciudad de Alicante".

Así mismo, la Asamblea ha apoyado por abrumadora mayoría (sólo una abstención) la única candidatura presentada de Ejecutiva Local, donde Natxo Bellido renueva su cargo de secretario local. La Ejecutiva, formada por diez hombres y ocho mujeres, a la que habrá que añadir dos representantes de Joves amb Compromís, integra todas las organizaciones y sensibilidades de la Coalició Compromís, es de carácter continuista y elegirá en su primera reunión los cargos que acompañarán a Bellido. La Ejecutiva seguirá contando como miembros natos a las concejalas Mª José Espuch y Sonia Tirado, y el conseller Manuel Alcaraz, que asumirá el cargo de Presidente, ligado a la coordinación institucional, y al apoyo de Alcaraz del proyecto de Compromís en la ciudad liderado por Natxo Bellido.