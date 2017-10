Vecinos de Tabarca alertan de que hay una plaga de pulgas en la isla

Vecinos de Tabarca se quejan de que la isla sufre desde hace unas semanas una plaga de pulgas. No es la única que se ha registrado en los últimos meses, según los residentes, quienes han avisado en varias ocasiones al Ayuntamiento para que se fumigue.

Desde la Asociación de Vecinos «Isla Plana» atribuyen la presencia de las pulgas a la gran cantidad de gatos salvajes que hay en la isla. «El año pasado, desde la Concejalía de Protección Animal se llevó a cabo una esterilización y desparasitación masiva de gatos, algo que agradecemos mucho porque ha ayudado a controlar la población de estos animales», señala Carmen Martí, presidenta de la entidad. Sin embargo, en el último año «los animales no han vuelto a ser desparasitados», lo que provoca que periódicamente haya plagas de pulgas, ya que se trata de gatos salvajes que viven en la calle.

Tampoco parece que se vayan a realizar más esterilizaciones por parte de la concejalía que dirige Marisol Moreno. «La realidad es que no hay más presupuesto, por lo que vamos a recoger dinero entre los vecinos de la isla para pagar nosotros las esterilizaciones de los gatos, ya que es la única manera de tener controlada la población», señala la representante de los vecinos.

En cuanto a la plaga de pulgas, durante este año se han registrado ya varias, igual que de cucarachas, debido estas últimas a la presencia en la isla de pozos ciegos. «En cuanto damos aviso al Ayuntamiento viene enseguida a fumigar la empresa encargada del control de las plagas, pero agradeceríamos que nos avisaran antes, porque muchas veces no echan el veneno en zonas donde están las pulgas».

Carmen Martí critica también que este año no se haya desbrozado en la isla, los que a su juicio favorece también la cría de estos animales. «Este año directamente no han venido, pero otros años no se ha permitido arrancar ciertos matorrales porque están protegidos».

Y es que, en muchas ocasiones, «es difícil llevar a cabo cualquier actuación en la isla y falta comunicación entre las distintas administraciones», explica la presidenta de la asociación vecinal.