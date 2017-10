El puente arranca con probabilidad de chubascos ocasionales y bajada de 5 grados en las máximas

El inicio del puente del 9 d'Octubre ha traído a la provincia de Alicante una bajada de temperaturas de 5 grados en las máximas, con mínimas moderadas y posibilidades de chubascos ocasionales. De hecho, el el norte de la provincia ya han caído las primeras precipitaciones. En Poble Nou de Benitatxell a media mañana ya se había recogido casi 34 litros por metros cuadrado, en Xàbia 29 y en Dénia, 12 litros.

La previsión para la ciudad de Alicante indica cielo cubierto, con luvia escasa, con una temperatura que no superará los 25 grados de máxima cuando el jueves pasado todavía se alcanzaron los 30 grados. Esta misma constante se mantendrá desde el domingo 8 hasta el martes 10, con las máximas establecidas en 25 grados y las mínimas entre los 17 y 18.

En cualquier caso, el descenso de temperaturas no ha sido tan grande en Alicante como en Valencia o Castellón. En su conjunto, la Comunidad Valenciana ha amanecido este sábado con cielos poco nubosos que aumentarán durante la mañana a nubosos o cubiertos, con probabilidad de lluvias o chubascos en general débiles y ocasionales, más probables en áreas del litoral, donde podrán ser algo más intensos.

Las temperaturas irán en descenso, más acusado en las máximas, que en general bajarán entre cuatro grados en el sur de la comunidad y ocho grados, en el norte. El viento sopla de variable flojo y tenderá de componente este flojo a moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ciudad de Alicante no superará los 25 grados durante hoy sábado, un par de grados superior a las máximas que registrarán las otras dos capitales de provincia, València y Castellón, donde no se espera que superen los 23 grados. En localidades castellonenses como Morella o la Vall d'Uixó el mercurio no pasará de 19 y 22 grados, respectivamente, y bajará hasta 7 y 15 grados. Alcoy (Alicante) y Requena (Valencia) tampoco registrarán más de 22 grados ni menos de 12.

En materia de incendios, se mantiene el nivel verde (sin riesgo) por peligro de fuegos forestales en toda la Comunidad Valenciana, según la preemergencia decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat.

Para mañana domingo, 8 de octubre, la Agencia de Meteorología prevé de nuevo cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas. La temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas irán en ascenso, más marcado en la mitad norte, donde en general recuperarán entre cuatro y ocho grados.