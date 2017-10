Educación baja los requisitos y concede beca de comedor a más alumnos

Educación ha despejado la incógnita sobre las becas de comedor que a tanta familias inquietaba desde que empezó el curso, al no saber con cuántos puntos obtendrían este año la ayuda para el menú diario de sus hijos.

Como adelantó este diario, el gabinete del conseller Vicent Marzà esperaba un aumento del presupuesto por parte de Hacienda ante la avalancha de solicitudes a las que quería atender, pese a que ya había incrementado el dinero destinado en origen con respecto al curso pasado para llegar a un 20% más de alumnos que en 2015, 8.000 alumnos más en la provincia.

Finalmente, y tras conseguir 4,5 millones de euros más para las ayudas de comedor, con un total de 68 millones para 118.000 alumnos de la Comunidad, en la provincia logran la beca de comedor cerca de 50.000 niños, aproximadamente 9.500 más, es decir un aumento del 24% con respecto a hace tres cursos.

Los puntos que dan derecho a la beca también se han rebajado. La decisión llega un mes tarde pero desde la Confederación de padres de alumnos Gonzalo Anaya celebran el resultado: más beneficiarios. Así todos los que hayan conseguido a partir de 10 puntos, según los datos de la renta anual y el número de miembros de su unidad familiar, logran alguna subvención. «El hecho de que la conselleria haya bajado la puntuación mínima para acceder a las becas un punto, es decir, de 11 a 10 puntos, ha sido valorado muy positivamente por las familias de la escuela pública», señalan en un comunicado.

Desde 10 a 13 puntos la ayuda asignada por día y niño es de 2 euros, algo menos de la mitad del coste del menú que es de 4,25 euros y sigue congelada.

Las familias que tengan de 14 a 16 puntos con 14, 15 y 16 puntos recibirán 2,8 euros por niño y día; con 17 y 18 puntos recibirán 3 euros al día por cada niño y; con 19 puntos, 4 euros.

Al igual que el curso pasado, los que tienen menos recursos y suman hasta 20 puntos obtendrán el total del coste de comedor, los 4,25 euros íntegros por día y niño.

El conseller, Vicent Marzà, destaca que «el aumento de los beneficiarios de la beca de comedor es un ejemplo más de la línea clara del Gobierno del Botánico de rescatar personas, un ejemplo más de que para nosotros el alumnado es el centro».

Los propios directores de los colegios han permitido a las familias que quisieran que dejaran todos estos días a comer en el centro pese a no conocer todavía el destino de las becas, a expensas de que los que no resultaran beneficiarios tendrían que pagar posteriormente los menús consumidos. La decisión de rebajar la puntuación necesaria no causa ningún trastorno en este sentido.