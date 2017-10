Guanyar continúa sin poner fecha a su posible salida del tripartito de Alicante

Sigue sin tener fecha la posible salida de Guanyar del tripartito de Alicante ante la negativa a dimitir del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, imputado en la investigación por el pregunto fraccionamiento de contratos.

La asamblea de la marca blanca de EU se reunió ayer en una convocatoria ordinaria, a puerta cerrada, en la que se habló sobre el futuro del equipo de gobierno, pero en la que no se fijó un día ni una hora para la celebración de la asamblea extraordinaria en la que se votaría la decisión definitiva.

Por ahora se sabe que los cinco ediles de Guanyar, liderados por Miguel Ángel Pavón, han pedido la dimisión de Echávarri y que, en caso de no producirse, «plantearán» en una asamblea extraordinaria «la ruptura del pacto de gobierno de Alicante y el abandono por tanto del gobierno municipal», según informaron el lunes en un comunicado en el que subrayaron que «es insostenible la continuidad de Echávarri como alcalde», a la vez que señalaron que «la Alcaldía en manos [del dirigente socialista] ha impedido que Alicante destaque como una de las ciudades del cambio», ya que en estos dos años «se ha mostrado impredecible e impulsivo con proyectos no consensuados que no han pasado de ser meras ocurrencias», además de «significarse por los continuos ataques a las políticas progresistas, desmarcándose, una y otra vez, de los acuerdos del pacto de gobierno». Según fuentes de Guanyar, la única decisión que se tomó ayer fue la de «acatar» la postura que tome la asamblea en su próxima cita.

La sede de EU [la formación que controla Guanyar] fue testigo ayer de una reunión que volvió a celebrarse a puerta cerrada, tal y como vienen haciendo desde principios de este año pese a que en sus inicios presumían de una transparencia que llevó a retransmitir por internet, vía streaming, las asambleas que celebraban y a colgarlas a posteriori en Youtube.

Más lío con la comisión



Por otro lado, Guanyar se sumó ayer a las peticiones de los grupos de la oposición (PP y Cs) de aplazar la comisión que investiga el presunto fraccionamiento de contratos, prevista para hoy. La convocatoria, a manos del concejal socialista Carlos Giménez [presidente del órgano], se hizo coincidir con la declaración ante el juez, en calidad de investigado, del alcalde. La decisión definitiva se tomará hoy a las 9 de mañana.