Deportes afirma que las escuelas y cursos contarán con más disciplinas y horarios en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante informa que las escuelas y cursos deportivos municipales comenzarán a finales del mes de octubre con más servicisos para "cumplir con los estándares de calidad a la altura de la oferta" que se desea cubrir este año, con nuevas disciplinas y más plazas, explican desde el Ayuntamiento.

La concejalía de Deportes, dirigida por la socialista Eva Montesinos, comienza la temporada 2017/2018 con seis nuevos cursos y dos escuelas deportivas náuticas de vela y remo. Habrá clases de acuafitnes para mayores de 55 años, cursos de natación preescolar, desde los tres años, y actividad acuática para bebés.

Añaden desde el área que el curso de natación terapéutica distinguirá entre patologías físicas y psíquicas, con dos horarios nuevos para que se pueda realizar un trabajo individualizado, "orientando así las sesiones a cada necesidad. Continúan en la programación la natación con monitor adulto, la natación para embarazadas y el acuagym para adultos, que han visto aumentado el número de plazas disponibles".

Montesinos celebra que se esté siguiendo la "hoja de ruta marcada para alcanzar el objetivo de acercar a todos la mejor oferta deportiva, con unos precios muy por debajo de los que podemos encontrar habitualmente, además de las plazas que estarán becadas por la propia concejalía, haciendo nuestro compromiso más sólido".

Las actividades se llevarán a cabo en la ciudad deportiva, así como las piscinas Monte Tossal y Florida Babel . Asimismo, en caso de quedar plazas vacantes, habrá posibilidad de acceder a ellas a lo largo del mes de octubre.

Montesinos ha querido también salir al paso de las declaraciones de la edil del PP Marisa Gayo, relativas al retraso en el inicio de las actividades pertenecientes a las escuelas deportivas, afirmando que la implantación de nuevas actividades y modalidades deportivas, como novedad en el curso 17-18, requiere de un período necesario para su puesta en marcha " ya que implica la adaptación y puesta al día de la empresa que ha resultado concesionaria".

"Por otra parte, el interlocutor en este sentido no puede actuar de manera coordinada con el Servicio de Deportes hasta que no se formaliza el contrato. Actuar de otra manera implicaría incurrir en la ilegalidad".

Explican también que se han adquirido nuevos materiales deportivos para dotar a las escuelas. "Respecto a la supuesta diligencia que durante pasadas legislaturas tuvo el gobierno del Partido Popular en la puesta en marcha de las escuelas municipales, debo recordar que en el año 2011 el contrato de Escuelas Deportivas no se formalizó hasta el mes de noviembre, y en el ejercicio 2012 no se produjo hasta el mes de diciembre. Es obvio que Marisa Gayo pasa por alto esta circunstancia, acusando a la Concejalía de Deportes de no iniciar las actividades a su tiempo, cuando en anteriores legislaturas el grupo popular llevó a cabo una evidente dilación de los plazos".

Sobre la finalización del contrato del técnico superior de Deportes, indican que la previsión es de incorporar a la plantilla municipal la plaza de Técnico Superior de Deportes, de categoría A1, en el primer trimestre de 2018.