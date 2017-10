Puig pide al tripartito diálogo para refundar el pacto o asumir las consecuencias

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha dicho este mediodía sobre la situación del alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, que los grupos del tripartito han hecho un gobierno "con muchas cosas positivas, pero hay algunos problemas que se tendrían que dialogar, si no tienen consecuencias". "Hemos hablado de refundar el pacto, es una responsabilidad de los grupos, siempre con la exigencia de pensar en los alicantinos", ha destacado.

Ximo Puig ha manifestado que si no se reafirma el pacto "se asuman las consecuencias oportunas". Preguntado por si respalda al alcalde, ha incidido en que hay que acordar entre los socios. "Es evidente que no estamos ante un caso de corrupción, lo que ha venido siendo habitual en el pasado. Hay que ver cómo acaba y tengo confianza en que no haya ningún tipo de problema a nivel jurídico", y ha añadido que quienes tienen la responsabilidad sobre la situación que se derive son los grupos de gobierno.