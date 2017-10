Marisol Moreno denuncia a dos jóvenes por insultarla en la calle y éstos niegan su versión

Los chavales afirman que pasaron corriendo a cinco metros de ella.

La concejala de Protección Animal, Marisol Moreno (Guanyar), y las dos personas a las que acusa de haberla agredido verbalmente se cruzaron, a primera hora de la mañana de ayer, en la Explanada. Ése es apenas el único punto coincidente entre el relato expuesto por la edil, que dio forma a una denuncia interpuesta por la tarde ante la Policía Nacional, y la versión posterior contada por uno de los dos jóvenes, exalumnos de la escuela taurina de Alicante.

Según Moreno, en torno a las 8.15 horas, sufrió una «agresión verbal invasiva muy violenta» por parte de dos «individuos» en la Explanada. El «parte de lesiones» facilitado ayer por Guanyar y firmado por el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos y Medicina Laboral del Ayuntamiento de Alicante recoge que la edil fue tratada de una «crisis de angustia/ansiedad», que la edil vinculó a «una agresión verbal» y que «exigió medicación, reposo y observación».

Según un comunicado de Guanyar, la concejala de Protección Animal fue «acosada por dos individuos de complexión atlética y aspecto marcial», que «invadieron su espacio personal gravemente» minutos después de las ocho de la mañana. «Me insultaron y me gritaron 'hija de puta' a pocos centímetros de la cara», explicó Moreno a través de la citada nota, en la que se añadió que se trataba de la segunda ocasión en la que es «amenazada e insultada por los mismos individuos», que, según su relato, ya el mes pasado le llamaron «bollera de mierda».

Casi nueve horas después de la supuesta agresión verbal, Moreno acudió a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos por un presunto delito de «insultos a la autoridad» que relató a primera hora de la mañana a una dotación de la Policía Local que se encontraba en la misma Explanada, lo que finalmente permitió que otros agentes locales identificaran a los dos jóvenes.

La versión de los dos exalumnos de la escuela taurina tiene pocos puntos coincidentes con la explicada por la concejala de Protección Animal. Según uno de los jóvenes, que prefiere no revelar su identidad, él y un amigo iban corriendo por la Explanada cuando «a lo lejos» vieron a Marisol Moreno. «Entonces le empecé a contar lo que pasó en el pleno del otro día [en el que se trató la posible prórroga de la Plaza de Toros]», explicó ayer a este diario el joven, quien admitió que dijo la expresión «hija de puta» pero dentro de una conversación con su amigo y no dirigida directamente a ella y menos «invadiendo» ningún espacio. «Íbamos por el centro de la Explanada, pero nosotros por un extremo y ella por el otro, así que habría unos cinco metros de distancia. Ella nos conoce y nos vinculad a la escuela taurina». Al cruzarse, el joven asegura que dijo: «Esa hija de puta dijo en el pleno...». En su relato insistió en que no fue dirigido a ella ni lo hizo a una distancia nada próxima.

Minutos después de ese instante, la Policía Local paró a los dos jóvenes y les pidió la documentación para identificarles tras la denuncia de la edil a otra dotación. Como no la llevaban encima, los agentes los acompañaron hasta la Plaza de Toros, donde habían dejado sus pertenencias, según explicaron a última hora de ayer.