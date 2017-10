Fomento garantiza 800 millones para mejorar los trenes de Cercanías pero sin concretar obras

La red Alicante-Villena y el enlace con el aeropuerto, asuntos pendientes.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que el Ministerio ha decidido dar un paso adelante en la mejora de la red ferroviaria de cercanías en la Comunidad Valenciana con una inversión de 800 millones de euros. El proyecto, que deberá plasmarse en noviembre en un borrador, se centrará tanto en la mejora y renovación de líneas o la duplicación de tramos. De la Serna no dio, sin embargo, detalles de las actuaciones. Recordar que en Alicante está pendiente la red de cercanías Alicante-Villena, cerrada desde que se iniciaron las obras del AVE, el Tren de la Costa, la conexión con el aeropuerto y la modernización de las cercanías con Elche y Murcia.

De la Serna destacó que el plan, que se presentará en noviembre y será el primero de España, incluirá también la mejora de servicios y de material rodante. Preguntado por el plazo de ejecución de este plan, el ministro señaló que el horizonte temporal se cerrará en los próximos días, y vendrá marcado no tanto por un presupuesto en concreto como por la redacción de los proyectos de obras y por las declaraciones de impacto ambiental.

El ministro aseguró que el documento incluirá aquellas actuaciones que se puedan cumplir y no se pondrá nada que se piense que no se va a poder llevar a cabo, y advirtió de que no harán «trampas con las cifras para que salga una mayor», como por ejemplo incluir el túnel pasante de València, algo que podrían hacer pero que no harán.

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, valoró positivamente la presentación de este plan de Cercanías, pues afecta a un medio de transporte fundamental para miles de ciudadanos, cuyo coste será asumido íntegramente por el Gobierno, aunque De la Serna planteó que admiten «cualquier sugerencia o participación».

Preguntado por la transferencia de competencias en materia de Cercanías reclamada en su momento por el Consell, Puig dijo que no es prioritaria en este momento, pues cree el plan del ministerio puede ser una solución a los problemas existente en esta red ferroviaria.

Sobre si el plan incluirá el Tren de la Costa, el ministro señaló que contempla la duplicación del tramo entre Cullera y Gandia, un paso necesario, según ha defendido, para acometer el resto del proyecto, en el que hay un interés compartido.

De la Serna también subrayó que las obras del tramo del Corredor Mediterráneo entre Vandellós y Tarragona se acabarán este año, antes de lo previsto, y que el tramo entre Castellón y València está en su fase final, aunque no tiene capacidad de decir cuándo estará en marcha.

Durante la reunión, el ministro hizo un repaso de la situación en la que se encuentran otras infraestructuras ferroviarias y de carreteras incluidas en la agenda valenciana de infraestructuras que el president le hizo llegar, y con la que, según ha dicho, trata de cumplir en la medida de las posibilidades.

Sobre la posibilidad de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018, De la Serna aseveró que muchas de las infraestructuras previstas están garantizadas por diferentes planes especiales, como el de carreteras o el de Cercanías, además de la Alta Velocidad.