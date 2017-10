La patronal alicantina pide que el Corredor incluya el Tren de la Costa con enlace al aeropuerto

El acto final de los empresarios convocados por AVE en Madrid volvió a contar ayer con masiva presencia de patronos de la provincia -entre ellos Francisco Gómez, presidente de Coepa y Antonio Arias, consejero-delegado de Vectalia e impulsor de la campaña- para reivindicar un Corredor Mediterráneo, que no solo conecte la provincia con Europa, sino que incluya la solución del Tren de la Costa para las conexiones internas y con València.

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, reclamó que los acontecimientos que se han precipitado en los últimos días en Cataluña no enturbien o provoquen nuevos retrasos en la ejecución del Corredor, «un eje ferroviario fundamental para la provincia de Alicante que no puede pararse, porque necesitamos recortar los tiempos de viaje y abaratar el coste de mover la mercancías con Europa. La presión empresarial ha dado sus frutos en los últimos meses y el Ministerio de Fomento parece que se ha tomado las cosas en serio, pero el corredor necesita más financiación, tanto estatal como europea como, incluso, de la iniciativa privada». Riera consideró imprescindible que se mejore el tiempo de viaje en tren entre Alicante y Barcelona, «la conexión ferroviaria del aeropuerto y el puerto con el Corredor, y tampoco podemos olvidarnos del Tren de la Costa, que debe incluirse también en el proyecto».

Perfecto Palacio, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), mostró también su adhesión sin fisuras a la campaña realizada por la Asociación Valenciana de Empresarios, que ha terminado por abrir los ojos al Gobierno de la necesidad del Corredor. «Para el tejido industrial de la provincia de Alicante el Corredor Mediterráneo es clave porque el 61% de nuestras exportaciones tienen que salir ahora por carretera. Necesitamos una infraestructura ferroviaria ágil y competitiva y el Corredor nos dará productividad y permitirá abaratar precios». Palacio reclamó también celeridad al Ministerio de Fomento y que «no se olvide del Puerto de Alicante porque el Corredor le dotará de mayor competitividad». Por último, el empresario subrayó que «estamos hablando de un proyecto vertebrador en el Este de España, lo que refuerza su importancia».

José María Caballé, presidente de Servigroup, la cadena hotelera más importante de la Comunidad, mostró su apoyo al Corredor Mediterráneo «pero en lo que corresponde al sector turístico de la provincia, sinceramente, no nos interesa un AVE que llegue a 350 kilómetros por hora a Benidorm. El Corredor debe incluir un proyecto que solucione nuestro problema de conexiones con el aeropuerto y entre las poblaciones. Nosotros no tenemos producción que llevar a Europa, pero sí la necesidad de que un turista no tarde dos horas en llegar a su hotel desde el aeropuerto. Ese es el corredor que necesita el turismo». Caballé, miembro de AVE, expresó, por otro lado, una duda. «¿Realmente Cataluña quiere estar enganchada al Corredor Mediterráneo? Ellos sacan sus productos sin problemas».

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, subrayó que «el Corredor Mediterráneo no debe ser solo para las mercancías. Tiene que incorporar como proyecto adicional el Tren de la Costa, que tanto han reclamado el presidente Toni Mayor y muy bien defendió Adolfo Utor en el acto empresarial organizado por INFORMACION en Dénia. Benidorm y las Marinas necesitan una conexión rápida con València y Alicante por ferrocarril que hoy es tercermundista. Parece un milagro cómo se han podido desarrollar Calp, Xàbia, Dénia sin haber contado con el ferrocarril. El Ministerio de Fomento debe incluir Tren de la Costa». aseveró Nuria Montes.