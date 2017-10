Fomento invertirá 800 millones en la mejora de la red de Cercanías ferroviarias

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles el compromiso de presentar en el mes de noviembre un plan director para mejorar el servicio de Cercanías en la Comunidad Valenciana, que contará con una "elevadísima inversión" de en torno a los 800 millones de euros para la "renovación general" del mismo, que asumirá íntegramente el Gobierno.

Así lo ha señalado tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia en la que ha indicado que a lo largo del mes de octubre habrá reuniones con la Generalitat para acabar de coordinar y determinar las actuaciones a realizar --que implican distintas áreas como líneas, carriles, catenarias, recursos humanos, material rodante y otros-- tras un estudio "muy exhaustivo y detallado" del estado de la red de Cercanías.

Puig ha valorado esta iniciativa, asegurando que aunque las actuaciones en este servicio "son probablemente menos vistosas que el AVE" pero son, sin embargo, "fundamentales para miles de personas todos los días", por lo que este plan es "extraordinariamente positivo". "Las Cercanías no pueden ser la hermana pobre de las infraestructuras ferroviarias, como lo ha sido en los últimos años en la Comunidad Valenciana", ha lamentado.

Respecto a ese plan, ha dicho De la Serna, será realista y no incluirá "nada se no se pueda llevar a cabo" ni hará "trampas con las cifras". Sobre los plazos, ha indicado que dada la envergadura de las actuaciones no son de uno o dos años.

Puig ha indicado tras conocer este plan que el objetivo de la Generalitat es que el servicio funcione y sobre la petición de transferir la competencia, ha dicho que no es ahora una prioridad porque este plan puede suponer una solución y quieren trabajar conjuntamente con Fomento.

El ministro ha recordado, en el ámbito de las carreteras, por ejemplo, la construcción del paso inferior de Xirivella, la variante de La Font de la Figuera (a la que le queda casi el 50% de ejecución), el acceso sur al Puerto de Gandia, la variante de la A-38 en Sueca, el Puerto de Querol o la variante de Benissa. Las obras ya en marcha suponen 320 millones de euros, ha dicho.

Además, ha anunciado dos licitaciones importantes como el tercer carril de la V-21 o los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche. También ha dicho que, más allá de las obras propiamente dichas, se ha dado un "acelerón muy importante" en el ámbito administrativo a otras como el acceso al aeropuerto de Valencia, la duplicación de la variante de Torrevieja, la ronda sur de Elche, el aumento de capacidad del by-pass y de algunos tramos de la V-30, la CV-10 en Castellón o el acceso sur por la V-31 a València, entre otras.

También ha recordado el plan de inversión en carreteras anunciado por el Gobierno y dotado con 5.000 millones de euros, al cual Puig ha planteado tres actuaciones que podrían adecuarse a los objetivos del plan: el by pass, la CV-10 y la vía Ontinyent-Orihuela. "Tenemos que participar, sería bueno recuperar el tiempo perdido", ha dicho.