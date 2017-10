Echávarri: "Hay que aguantar la bandera de la dignidad, está en juego que el PP vuelva"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, sigue firme en su idea de mantenerse al frente del Ayuntamiento de Alicante pese a ser investigado por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, un caso por el que tendrá que ir este viernes a declarar ante la juez. "Lo que está en juego es que el PP vuelva a la Alcaldía. Es lo que buscan. Por eso, hay que estar más firmes que nunca, aguantando la bandera de la dignidad. Está en juego que Alicante tenga un gobierno decente", ha señalado el regidor tras inaugurar la "fan zone" de la selección española en la Plaza del Ayuntamiento.

Según Echávarri, los populares, denunciando ante el juzgado el presunto fraccionamiento de contratos, buscan "asaltar" el Ayuntamiento. "Yo no quiero secuestrar el Ayuntamiento, ellos sí pretenden asaltar el gobierno con sus felonías", ha apuntado el alcalde, quien ha explicado que su deseo no es gobernar con seis concejales (PSOE), sino que pretende que Compromís se quede en el gobierno, pese a que el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha anunciado que dejarán el tripartito si Echávarri no dimite, al igual que han hecho desde Guanyar. "Yo no quiero quedarme con seis concejales. Le he hecho una propuesta a Compromís para que se quede en el gobierno. Pero si se van, no tenemos más remedio porque la opción a seis concejales socialistas es el PP", ha insistido Echávarri.

Sobre las presiones de los socios de gobierno, el alcalde ha pedido a su partido que "aguante" porque, ha continuado, "lo que está en juego es que el PP vuelva a la Alcaldía tras arruinar a esta ciudad y a esta comunidad".

Echávarri ha añadido hoy que su hoja de ruta pasa por presidir los próximos plenos municipales, desde el extraordinario previsto para mediados de este mes, al ordinario del 26 de octubre, además de las siguientes sesiones mensuales, pese al ultimátum de Compromís Alacant, que a través de Bellido ha puesto como fecha límite para la dimisión el final de este mes. "Garantizo que presidiré el pleno de octubre, de noviembre, y de diciembre y de enero... De lo contrario, lo presidiría el PP", ha afirmado. Respecto a la próxima decisión de una junta de fiscales sobre la denuncia por el despido de la cuñada de Luis Barcala (PP), Echávarri ha preferido no pronunciarse: "Ningún comentario al respecto. Hay una denuncia de los vecinos y tiene que haber una instrucción. Esa decisión no cambia absolutamente nada. Este viernes vamos a declarar por la denuncia del PP".