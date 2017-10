La quiebra de la aerolínea Monarch cierra una página del turismo en la Costa Blanca

La compañía británica Monarch, una de las históricas en el aeropuerto de Alicante-Elche desde que comenzará a volar como aerolínea chárter hace más de 30 años, suspendió ayer operaciones tras no poder superar una grave crisis económica. Monarch forma parte de la historia del aeropuerto y del turismo de la Costa Blanca ya que llevaba transportando pasajeros desde los años 80, antes incluso de la llegada de las exitosas Ryanair y Easyjet.

Las autoridades de aviación británicas han montado un plan para «repatriar» a todos los más de cien mil turistas ingleses que habían volado con la compañía a sus destinos de vacaciones, entre ellos la Costa Blanca y Benidorm. Monarch cerró el año pasado con unas pérdidas de 300 millones de euros y no ha encontrado inversores para salir a flote. En el aeropuerto provincial Monarch tiene subcontratados los servicios de atención a pasajeros y aeronaves.

Monarch volaba desde el aeropuerto a Inglaterra e Irlanda. En Alicante, Monarch tenía ayer vuelos programados con Londres, Birmingham y Manchester. Aena no espera que haya muchos problemas porque desde el domingo se está avisando a los pasajeros afectados. De hecho, varios aviones de Qatar Airways volaron a Londres para iniciar el operativo y también se cuenta con otras compañías. En total se han fletado unas treinta aviones. Los turistas que necesiten seguir en los hoteles más tiempo pueden hacerlo, pagar la factura y presentarla después a las autoridades británicas.

La compañía llevaba varios años en situación delicada -Ryanair llegó a pujar por ella-, hasta que fue vendida a un fondo de inversiones, Greybull Capital, quien al tomar el control de la compañía anunció que iba a homogeneizar la flota en un único modelo, el Boeing 737.

Aquellos pasajeros que tengan itinerarios reservados a partir del 15 de diciembre no tendrán derecho a reclamaciones. Las compañías afectadas son Monarch Airlines, Monarch Holidays Ltd., Firs Aviation Ltd, Avro Ltd. y Somewhere2stay Ltd.