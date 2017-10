El PP afirma que Echávarri quiere tener la ciudad secuestrada con seis ediles

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento acusa al alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, de "no tener palabra ni conocerla"ya que consideran que al estar dispuesto a gobernar con solo seis concejales y 23 en la oposición demuestra "que no le importa tener la ciudad secuestrada con los ediles del Partido Socialista". De España entiende que, tras la investigación judicial abierta a Echávarri por presunta prevaricación, "el alcalde ha iniciado una huida hacia ninguna parte que va a terminar pagando la ciudad".

"Todos estamos muy preocupados con la situación que se está generando en Alicante. Es como una obra de teatro que está llegando a su final y el nombre se llama 'El desmadre del tripartito', un drama, una auténtico drama para Alicante con un alcalde investigado (antes imputado) por presunta prevaricación y sus socios de gobierno huyendo en estampida", afirma De España

"Echávarri se está comportando de una manera impresentable, lanzando amenazas y acusaciones, en lugar de asumir su responsabilidad en base a lo que él dijo que haría si fuera imputado", remarca la portavoz adjunta popular.

"Alicante ya sabe que a Echávarri sólo le importa Echávarri, no le importan los alicantinos ni le importa la situación que está viviendo la ciudad: totalmente paralizada". La edil considera que el alcalde "está dispuesto a seguir mintiendo con tal de mantenerse en su puesto, aunque eso sea haciendo lo contrario de lo que prometió cuando se presentó a las elecciones".

"El propio Echávarri decía que Alicante no podía tener un alcalde imputado y ahora lo está él, y también dijo que no gobernaría con seis concejales y ahora dice que está dispuesto a hacerlo. Ahora el PSOE de Alicante está pidiendo socorro a Valencia para que amarre a sus socios a la silla, pero ya está todo perdido porque todo el mundo sabe que tenemos a un alcalde que hace de pirómano del consenso social y político de la ciudad".

"Política de ocurrencias, decía ayer uno de los socios de este tripartito, en eso no podían estar más acertados", ha recalcado De España, quien ha avisado de que "Echávarri, el alcalde investigado, está dispuesto a mantener su incoherencia sobre los imputados por encima de todo y de todos, no nos cabe la menor duda, pero se ha quedado solo porque no le aguanta nadie y tiene a la ciudad enfrentada".

De España, que ha definido a Echávarri como "el peor alcalde de la historia y el menos votado", exige seriedad a todos los responsables municipales de esta ciudad para buscar una solución y pide a Echávarri mesura. "Se le debe caer la cara de vergüenza por sus altercados protagonizados dentro y fuera del Ayuntamiento".