Niños sin comedor por el temor a no tener la subvención

? La federación de padres de alumnos de centros públicos, Gabriel Miró, asegura que hay familias con miedo a no tener finalmente la ayuda de comedor, que no se atreven a dejar a sus hijos a comer en el colegio por si finalmente les dejan fuera y no pueden pagarlo. El presidente de la Fapa, Ramón López, apunta que en la conselleria «están haciendo números» y lamenta la «intranquilidad» de las familias para quienes la beca es tan importante. Los representantes de los directores aseguran que en general se está dando por hecho que están becados los del curso pasado y que van al comedor.