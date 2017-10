El Consell desestima el recurso de El Corte Inglés de Alicante contra el cierre los domingos desde el 15 de septiembre

La Dirección General de Comercio ha rechazado los recursos de alzada que interpusieron El Corte Inglés y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra la resolución del gobierno autonómico que impide al gran comercio abrir los domingos y festivos a partir del 15 de septiembre.

Se trata de los dos primeros recursos que resuelve el Consell de los veinte presentados por entidades y organizaciones contra el decreto de 31 de julio de 2017 que establece las nuevas Zonas de Gran Afluencia Turística de Alicante (ZGAT) con autorización para que el gran comercio pueda abrir los domingos y festivos. Entre ellas está pendiente de contestación la del Ayuntamiento de Alicante.

La primera ZGAT es todo el municipio de Alicante, pero exclusivamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, vigente para los próximos cuatro años. La segunda corresponde a la zona de playas, con permiso de apertura "además de en verano, entre el Domingo de Ramos y el lunes siguiente al Lunes de Pascua, y desde el 16 al 30 de septiembre». Esto afecta a la playa de San Juan, playa de la Albufereta, playa del Saladar, y la franja marítima del casco urbano de Alicante, desde la estatua de Canalejas a la estación de FEVE. Así figura en el decreto que firmó el 31 de julio el director general de Comercio, Natxo Costa.

El Corte Inglés solicitaba la suspensión de la resolución del Consell afirmando que el cierre la mayor parte del año por la pérdida de vigencia de la zona con libertad horaria comercial que aprobó el Ayuntamiento en 2013 le supondrá "altos daños y perjuicios al no poder abrir más en domingos y festivos, salvo los que se ha autorizado este año 2017 (...) El importe de los daños y perjuicios no puede determinarse en el momento actual sino que deberá cifrarse posteriormente, una vez el hecho causante de la responsabilidad patrimonial haya ido generando daños y perjuicios".

Este argumento es el que precisamente utiliza Costa para rechazar el recurso. "En su argumentación es el propio El Corte Inglés el que no puede probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso de acordar la suspensión, sin que sea prueba la mera invocación genérica. Por tanto, la petición de suspensión no queda justificada". En este sentido, el director general de Comercio destaca que no queda justificado por qué razón los productos no pueden venderse otros días de la semana, en otros centros comerciales de otras provincias o a través de la tienda online.

Además, Costa indica que la parte de hostelería puede seguir abriendo, "con participación positiva, pero la de ocio y compras compulsivas tiene un comportamiento negativo".

Sobre la reducción de plantilla que, según El Corte Inglés, supondrá cerrar los domingos y festivos de la mayor parte del año, señala el Consell que será una decisión empresarial del propio centro. "La declaración de Zona de Gran Afluencia Turística no obliga al despido de ningún trabajador ni prohíbe la venta de productos durante las 90 horas semanales de apertura o en las 24 horas de la tienda online, ni tampoco otras soluciones empresariales como una reorganización de turnos o plantillas".

Como último argumento, Costa indica que en el caso de que en última instancia se produjera una resolución estimatoria, "los perjuicios ocasionados podrían ser indemnizados económicamente en la forma que resulta procedente".

También presentó recurso de alzada, un paso previo a los tribunales, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged). En su caso, reclaman volver a la situación anterior a la resolución del Consell, pidiendo su nulidad, para regresar a la libertad horaria en Alicante. El Consell considera que no aportan datos concretos que puedan ser evaluados, porque "solo realizan invocaciones de carácter genérico".

Además de otros 18 recursos contra la resolución que impide abrir domingos y festivos desde el 15 de septiembre, el Consell tiene por resolver, y se ha comprometido a hacerlo esta semana, los recursos contra la apertura durante la Volvo, los días 12, 15 y 22, solicitados por el Ayuntamiento de Alicante.