Natxo Costa cree que se está "cerca" del acuerdo en horarios comerciales

El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, confía en tener a lo largo de esta semana una propuesta sobre horarios comerciales. "Estamos en un momento histórico porque realmente estamos negociando ahora en serio y estamos suficientemente cerca como para llegar a un acuerdo si las posturas acaban de cuadrar, porque ahora ya estamos hablando de números que objetivamente son razonables". Eso sí, "el pacto pasa porque haya también paz judicial porque si no al final estamos haciendo de la torta un pan", ha avisado.

Costa, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por la marcha de las negociaciones para la apertura de los comercios, ha recordado que en el último Observatorio del Comercio se acordó que "las organizaciones consultarían con sus bases" y aunque había una propuesta inicial, "tal como está hay que discutirla porque hay cuestiones que no todo el mundo ve claras y por tanto iniciamos ahora ese proceso de discusión".



ALEGACIONES EN ALICANTE

En el caso de Alicante, el director general de Comercio ha señalado que hay varias cuestiones pendientes. En primer lugar, sobre la posibilidad de la apertura de comercios durante la celebración de la Volvo Ocean Race --cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado viernes--, Costa espera que se tome una "decisión definitiva" esta semana.

Por otra parte, en cuanto a la limitación de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) estacional aprobada el pasado 15 de septiembre y que señala que solo se pueden abrir domingos y festivos del 15 de junio al 15 de septiembre, ha apuntado que se han presentado diversas alegaciones.

Entre ellas, ha destacado la del Ayuntamiento de Alicante, al cual se ha comunicado este mismo lunes un "error de forma" en su escrito. En este sentido, ha explicado que la normativa establece que entre administraciones no caben "recursos de alzada" pero para no inadmitirlo, su departamento ha decidido tratarlo como un "requerimiento" y le ha concedido un período adicional de diez días, hasta el 18 de octubre, "por si tiene algo que decir".

"Para que la calificación errónea por parte del administrado no le invalide, lo vamos a aceptar como requerimiento y como hay un error en la forma le vamos a dar ese período excepcional de diez días para que aleguen si quieren alguna cosa", ha explicado.

La diferencia entre un recurso de alzada y un requerimiento, ha explicado Costa, implica además que en el primero "si no contestáramos en el plazo de un mes, dado que pedían medidas cautelares, la no respuesta equivalía a un silencio administrativo positivo y hubiera quedado suspendida la resolución", mientras que con el requerimiento, "la no respuesta en el plazo de un mes el silencio administrativo es positivo.

En cuanto a los recursos presentados por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y El Corte Inglés que piden "la libertad total en toda la ciudad de Alicante durante todo el año", Natxo Costa ha avanzado que están "acabando de preparar esta semana" las respuestas.

Por último, ha comentado que existen también recursos por parte de cuatro centros comerciales que piden que se amplíe la ZGAT a los mismos términos que está la playa de Alicante, que sería ampliar a Semana Santa y Pascua, y del 15 de junio al 30 de septiembre.

"Estas son las alegaciones y recursos encima de la mesa, y en las próximas semanas resolveremos", ha asegurado. Según Costa, "estas cosas van lentas" porque el plazo de presentación de alegaciones terminaba el 23 de septiembre y aunque hay recursos presentados a principios de mes, no se puede dar respuesta hasta tener una "visión global de lo que te están recurriendo" con todos los recursos encima de la mesa "y aunque los plazos nos aprietan, poder hacer una respuesta coherente con todos los argumentos", ha concluido.