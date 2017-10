«A la estelada que utiliza el separatismo le faltan metros para tapar toda su corrupción»

¿Cómo califica la situación que afronta Cataluña estos días?

Estamos viviendo un golpe a la democracia. Se han saltado las leyes y las sentencias judiciales. Han liquidado el autogobierno de Cataluña porque ni siquiera están respetando el Parlament, ni el Estatut, ni la Constitución. Lo que se va a hacer este domingo es una «performance», una excusa para declarar la independencia porque lo dice la propia hoja de ruta de los separatistas: independencia «sí o sí». También es importante el tema de protección de datos y la utilización de menores. El Gobierno de España debe utilizar los mecanismos que considere para restituir la legalidad y que los demócratas podamos vivir en paz y tranquilos en nuestra tierra.

¿Cuál podría ser una buena salida a corto o medio plazo?

Lo que no podemos es asumir es el chantaje de unos golpistas, no nos vamos a sentar a dialogar con ellos; cuando vuelvan a la democracia podremos. Mientras, los demócratas debemos estar unidos y trazar un plan para reformar España, porque cuanto más atractivo sea el país más atractivo será para todos los españoles. No podemos ir dando cesiones a los separatistas, que al fin y al cabo siempre pedirán más. Tampoco podemos permitir que se despilfarre dinero de todos los catalanes para que ellos construyan su nación ficticia.

¿Teme que pueda haber algún tipo de violencia o tensión social?

No, los catalanes somos gente muy pacífica, aunque sí es cierto que en todos los sitios hay violentos, hemos estado viendo estos días cómo ha habido intentos de agresión a gente que no piensa como ellos. Nosotros mismos hemos visto cómo han atacado nuestras sedes, cómo se ha amenazado de muerte, cómo se coacciona, cómo se amenaza, cómo se intimida? Y hoy, debido a ese golpe a la democracia que están haciendo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se está viendo cómo acosan hasta a profesores para que suspendan clases en la Universidad, o cómo se persigue a la Policía y la Guardia Civil por el simple hecho de llevar una bandera que es la de todos.

Desde el independentismo se achaca al recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional como germen de esta situación. ¿Está de acuerdo?

Han utilizado la estelada para tapar su corrupción. Ése era su objetivo, no otro. En el Estatut ellos decían que debían tener una justicia totalmente independiente, que no dependiese del marco jurídico español, que ellos tuviesen que elegir a los jueces. ¿Se imagina a Artur Mas y Jordi Pujol eligiendo a los jueces? No hubiesen salido todos los casos de corrupción. Y a ellos les molesta que haya salido a la luz que han estado saqueando las arcas públicas durante más de 20 años. ¿Qué hicieron? Vamos a sacar la estelada y vamos con una estelada a tapar la corrupción. ¿Qué pasa? Que han robado tanto que necesitan tantos y tantos metros de estelada que son incapaces de tapar toda la corrupción que tienen.

¿Teme que esta situación conduzca a un aislamiento económico?

Se está creando una inestabilidad económica y social con este golpe a la democracia. Por tanto, no es bueno para nadie, y no es justo que el conjunto de catalanes vean peligrados sus derechos y su estabilidad económica porque unos señores quieren tapar su mala gestión y su corrupción con una bandera.

¿Qué debe hacerse para impedir la votación sin que haya episodios de tensión?.

Seguir las instrucciones judiciales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para mantener el orden público y para hacer cumplir la ley, a lo que todos estamos obligados. Estoy convencido que tanto los Mossos d'Esquadra como Policía Nacional y Guardia Civil harán una excelente labor para poder restaurar la legalidad y la democracia en Cataluña.