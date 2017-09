Podemos pide la dimisión de Echávarri y Compromís se reúne hoy para valorar el caso

Podemos Alicante ha pedido esta mañana la dimisión del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, tras conocerse que la juez le ha citado como investigación por el presunto fraccionamiento de contratos por un valor total de 190.000 euros. "Para Podem Alacant no hay ninguna duda en que debe dimitir inmediatamente ya que el propio código del PSPV así lo contempla. El acuerdo de gobierno que le llevó a la Alcaldía lo contempla igualmente", ha asegurado el secretario general de la formación morada en Alicante, Pascual Pérez, quien ha sugerido a los socios de gobierno de Echávarri (Guanyar y Compromís) que "deberían forzar su dimisión retirándole de la Alcaldía", en alusión a una moción de censura en cuya votación no podrían participar los concejales tránsfugas del Ayuntamiento, Nerea Belmonte (ex de Guanyar) y Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos).

Por su parte, fuentes del grupo municipal de Compromís han asegurado que esta tarde tomarán una decisión respecto al futuro de Echávarri al frente del Ayuntamiento. La Ejecutiva Local de la formación nacionalista se reunirá con carácter extraordinario esta tarde (20 horas) para tratar la citación judicial del alcalde por el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio.