Echávarri en junio, sobre si dimitiría en caso de ser investigado: "No hablo de futuribles"

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, mantuvo un chat con los lectores de INFORMACIÓN el pasado mes de junio con motivo de los dos años de gobierno del tripartito. El primer edil contestó en un vídeo en directo a través de Facebook Live a algunas de las preguntas de los internautas. Una de ellas era sobre si dimitiría en caso de tener que declarar por el caso del fraccionamiento de contratos de Comercio.

Puedes ver su respuesta en este vídeo a partir del minuto 3:54:

Además, el día 9 de junio INFORMACIÓN también publicó una entrevista con el primer edil en el que se le preguntaba por esta cuestión:

P: Mirando de nuevo a mayo de 2019, el PP está convencido de que el juez le imputará antes de las elecciones por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. ¿Dimitiría llegado el caso?

R: No hay delito, dicho por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. Y si hubiera algún tipo de delito, el alcalde no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Y, por tanto, me tendré que defender. Es una denuncia política, persigue menoscabar mi imagen, mi honor y hacerme el mayor daño personal que pueda. Ya lo sufrió Ángel Luna. El PP funciona así. Bueno, no, la parte más reaccionaria, más de derechas y más rancia del PP, que es la que encarnan Luis Barcala y Mari Carmen de España.

P: Entonces no dimitiría...

R: No hablo de futuribles, es una denuncia de persecución política.