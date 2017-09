Echávarri irá a recoger esta mañana la denuncia por el fraccionamiento de contratos que cree que busca su dimisión

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se personará a lo largo de la mañana en el juzgado de Instrucción número 9 para obtener copia de la denuncia sobre el fraccionamiento de Contratos de la concejalía de Comercio, por la que ha sido citado a declarar el próximo 6 de octubre.

Según fuentes de alcaldía, el alcalde acudirá a los juzgados del barrio de Benalúa acompañado de su abogado y procurador, ya que de momento desconoce el contenido.

Las mismas fuentes han señalado que toda denuncia tiene dos partes obligadas, la ratificación y la declaración, y que esta situación era "lo esperado".

Han añadido que cuando el PP acudió a la fiscalía, Echávarri ya mostró su disposición a ir a declarar en cualquier momento, y también que es consciente de que esta denuncia busca provocar su dimisión para posibilitar un gobierno del PP con Ciudadanos (C's), "que ya tienen pactado".

Echávarri no ofrecerá declaraciones hasta que tenga la copia de la denuncia en su mano, aunque sigue considerando que no hay delito, según las fuentes de alcaldía, que han agregado que todos los técnicos que han pasado por la comisión de Comercio han asegurado que no había delito y solo, en cualquier caso, una posible infracción administrativa.