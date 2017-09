Compromís romperá el tripartito si Echávarri no dimite como alcalde

Compromís ha anunciado que romperá el tripartito en Alicante si el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, se niega a dimitir tras ser llamado a declarar como investigado por el presunto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, desde Guanyar Alacant, el otro socio de gobierno, solicitan "la dimisión del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y de los asesores municipales Lalo Díez y Pedro De Gea en cumplimiento del pacto de gobierno", según han acordado tras una reunión de la Mesa de Coordinación, a la vez que piden "la convocatoria inmediata de la mesa de seguimiento de dicho pacto a fin de recuperar la normalidad institucional". Ésta es la respuesta de los socios de gobierno de Echávarri tras conocerse esta mañana que la jueza lo ha citado en calidad de investigado por el presunto fraccionamiento de contratos.

Desde la formación nacionalista, "la Executiva pide al PSOE alicantino y del País Valenciano que asuma la responsabilidad que le corresponde en este problema, y tome medidas para garantizar el futuro del Gobierno de Cambio progresista a la ciudad de Alicante. Estas medidas, inevitablemente, tienen que pasar por el relevo en la Alcaldía de Alicante del señor Echávarri", ha señalado la formación nacionalista en un comunicado tras la reunión mantenida esta tarde en su sede de Alicante.

Desde Compromís continúan que "el cambio en la Alcaldía de Alicante, obligado por la exigencia en la ética política que se ha marcado este Gobierno del Cambio en la ciudad, es absolutamente imprescindible para que Compromís pueda continuar participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio en Alicante". Así, la formación que lidera Natxo Bellido pide que Echávarri deje su cargo si el PSOE no quiere gobernar en minoría. "Emplazamos a que el PSOE adopte una resolución en este sentido lo antes posible, que nos permita ponernos a trabajar en la recomposición de un pacto de gobierno en la ciudad de Alicante, sobre las claves de un pacto progresista y de cambio basado en el que la ciudadanía votó en mayo del año 2015, y respetando el acuerdo de ocupar la Alcaldía por un candidato/a designado por el PSOE", prosigue Compromís.

Echávarri ha afirmado desde el primer momento que no dimitirá porque su renuncia al cargo dejaría la Alcaldía en manos del ahora portavoz del PP, Luis Barcala. Y es que el dirigente socialista sostiene que el actual tripartito será incapaz de conseguir 15 votos a favor en un posible nuevo pleno de investidura para un nuevo candidato de la izquierda en Alicante, para lo que necesitaría el voto a favor de algún miembro de la oposición (PP, Cs o algún tránsfuga, como Nerea Belmonte -ex de Guanyar- o Fernando Sepulcre -ex de Ciudadanos).

Compromís concluye su comunicado de esta noche recalcando que su decisión "cumple su mandato con la ciudadanía de regenerar la vida política, devolver la dignidad a nuestras instituciones y al servicio de los intereses generales de la ciudadanía alicantina y del conjunto del País Valenciano".

Por su parte, desde Guanyar Alacant emplazan al PSOE "a afrontar con responsabilidad la situación procesal de Gabriel Echávarri, y apelando a su responsabilidad institucional, a adoptar las medidas adecuadas para que se produzca la dimisión inmediata del alcalde de Alicante". En el comunicado hecho público tras la reunión de esta noche, la formación que encabeza Miguel Ángel Pavón "exige en el conjunto del gobierno municipal la misma determinación y el mismo compromiso a la hora de garantizar comportamientos éticos y ejemplares en los cargos públicos".