Los aparejadores se ofrecen para desbloquear la situación

? El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante ofreció ayer la colaboración de sus técnicos al área de Urbanismo para avanzar en el desbloqueo de la paralización en la concesión de licencias de edificación. Así lo indicó su presidente, Martín Pomares, quien pone a disposición del Ayuntamiento la ayuda de sus técnicos en la tramitación de expedientes «con todas las garantías y sin ninguna pega». «Estamos en la línea de crear foros para que los técnicos municipales puedan compartir ideas con los del Colegio, ayudarse entre ellos y facilitar la burocracia y el papeleo. Estamos a su disposición para lo que haga falta». Pomares tiene claro que la Concejalía de Urbanismo tiene que funcionar «esté quién esté», por lo que no quiso valorar la intención del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de relevar a Pavon de Urbanismo. «No nos metemos en quién tiene que llevarlo, no es nuestra competencia». En la misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Juan María Boix, señaló que se trata de una decisión política «y el Colegio nada tiene que decir, no nos sentimos partícipes y no es nuestra competencia». Boix sí que recalcó que «lo que queremos es que la gestión del Ayuntamiento se agilice lo más posible, que los expedientes no se retrasen tanto».