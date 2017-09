Stop Desahucios paraliza el pleno exigiendo una vivienda para una mujer y sus tres hijos

Al grito de "Si esto no se arregla, caña", miembros de Stop Desahucios irrumpieron en el pleno reclamando una vivienda digna para una mujer a la que se quiere desahuciar por segunda vez. "Me desahuciaron una vez y solo me ayudó Stop Desahucios. Necesito una vivienda digna para mí y mis tres hijos", indicó a gritos la afectada desde el espacio destinado al público en el Salón de Plenos.

"Nos negamos a hacer el trabajo de los políticos y los técnicos. Estamos haciendo su trabajo y nos vamos hasta que nos den una solución", indicó a voces una mujer desde Stop Desahucios.

El alcalde, Gabriel Echávarri, solventó el problema reuniéndose en privado con la mujer y Stop Desahucios, reanundándose la sesión plenaria sin incidentes.

Fuentes de Alcaldía señalaron que se le va a dar un piso con carácter de urgencia ante la situación de emergencia en la que se encuentra.