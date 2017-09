El pleno ordena a Pavón que inicie los trabajos de inmediato sobre el Plan General

El vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), parece no dar importancia a la intención del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de apearle de la Concejalía de Urbanismo y asegura en el pleno, aprovechando una moción de Ciudadanos para que se inicie de inmediato el trabajo del nuevo Plan General, que "sobre el PGOU hace meses que estamos trabajando en el diagnóstico; de aquí a que acabe el año, abriremos un proceso de participación al que les invito a participar en las mesas de trabajo para elaborar el PGOU", dando por hecho con sus palabras que el edil de Guanyar estará al frente del proceso. Pavón, en el receso del pleno, ha optado por guardar silencio a preguntas de los periodistas sobre la intención de Echávarri de apartarle de Urbanismo.

Sobre el futuro del PGOU, el portavoz del PP, Luis Barcala, preguntó al portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), si "¿va a aceptar la competencia de Urbanismo como pretende el alcalde? No se si dirigirme a usted señor Pavón en cuestiones de Urbanismo porque no sé el tiempo que le queda". Barcala le reprochó a Pavón que no diera explicaciones "sobre lo que se supone que está haciendo sobre el Plan General. Ha sido incapaz de decir una sola palabra sobre lo que se ha hecho y sabe que es imposible que a final de año esté el trabajo que usted dice".

Por otra parte, el pleno ha aprobado la moción presentada por el PP para la creación de una comisión específica para preparar la candidatura de Alicante 2023 como organizadora de los III Juegos Europeos. La iniciativa ha contado con el apoyo en bloque de la oposición (PP, Cs y los dos concejales tránsfugas) y el voto en contra del tripartito, que se ha mostrado muy crítico con la propuesta defendida por la popular Marisa Gayo.



El alcalde, Gabriel Echávarri, ha lamentado que el PP utilice esta iniciativa como confrontación política: "Se aprobará la moción, pero nace muerta por tener en contra a la mitad de la corporación". Por su parte, el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), ha criticado la organización de grandes eventos, entre los que también ha incluido la Volvo Ocean Race, mientras que el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís), ha señalado que "este modelo de gran evento es un gran fracaso".

Asimismo, el pleno aprobó crear una comisión para que se pueda instalar en Alicante una oficina regional de representación de la Comisión Europea. La propuesta fue del PP y la defendió el concejal Israel Cortés quien rechazó la propuesta del alcalde para retirar la solicitud de la comisión y aprobar todos solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores la citada oficina. Como el PP ya contaba con los votos de CS, Belmonte y Sepulcre para sacar adelante su propuesta prefirió dejar en evidencia la debilidad del tripartito que no tiene mayoría en el pleno alicantino.

Por tercera vez, intentó ayer Guanyar sin éxito recuperar el control del proceso para elaborar el reglamento de participación que le fue retirado en un pleno hace meses y que ahora está en manos de una comisión que preside la socialista Gloria Vara. El portavoz del PP instó a Guanyar a respetar las resoluciones del pleno que se han adoptado en esta cuestión. "Ustedes (por Guanyar) entienden la participación a su manera, chavista", a lo que replicó la concejal de Participación, Julia Angulo, que "usted no puede dar lecciones y nombrar a Chávez, a quien no conoce. Si le conociera, no le nombraría". La petición de Guanyar para que se anulara la comisión fracasó de nuevo por los votos del PP, CS, Belmonte y Sepulcre.