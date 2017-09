Barcala a Pavón: "No me extraña que Echávarri le quite Urbanismo, lo raro es que no lo haya hecho antes"

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), a quien el alcalde quiere retirar la competencia, no ha podido sacar adelante la regulación de los clubes de cannabis al tumbarlo la oposición por considerar improcedente que estos establecimientos se puedan instalar a una distancia de 150 metros de colegios y centros de salud en Alicante, cuando la iniciativa original de Miguel Ángel Pavón contemplaba que no se pudieran instalar a menos de 300 metros de estos centros.

En el debate de este asunto en el pleno municipal, que se celebra esta mañana, ha sido el portavoz del PP, Luis Barcala, quien ha puesto encima de la mesa la tensión que reina en el tripartito, en el que el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), quiere retirar la competencia de Urbanismo a su socio de gobierno y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), por la paralización que se registra en este motor de la administración local alicantina.

"Probablemente será la última propuesta que traiga al pleno como concejal de Urbanismo", ha dicho Barcala a Pavón sobre la ordenanza para regular los clubes de cannabis, para añadir que "se le despide sin regular los veladores, sin aprobar el Catálogo de Protecciones, con la tramitación de las licencias de obras como principal problema de la ciudad para generar empleo y riqueza, por lo que no me extraña que el alcalde le quite la competencia, lo raro es que no lo haya hecho antes".

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ni ha replicado a estas afirmaciones, solo ha dejado aflorar su frustración por no poder aprobar la ordenanza sobre los clubes de cannabis: "Si no lo apoyan, habrán tirado a la basura meses de trabajo en el Ayuntamiento. Lo único que les importa es desgastar a este equipo de gobierno".

La propuesta ha sido rechazada con el voto en contra de 15 concejales: el PP, CS y los ediles tránsfugas Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre. A favor de la ordenanza se han posicionado los 14 ediles de PSOE, Guanyar y Compromís.

Más tarde, en el punto en el que se debatía la ampliación del Cementerio, ha sido la concejal tránsfuga (exGuanyar) Nerea Belmonte, quien ha vuelto a sacar el asunto de la destitución de Pavón al frente de Urbanismo por parte de Echávarri: "Qué cosas señor Pavón, ha pasado de ofrecer un nuevo Plan General a solo ampliar el Cementerio. Consuélese porque pasará a la historia del urbanismo local como el concejal que amplió el Cementerio para instalar un cementerio para mascotas". La respuesta de la edil de Guanyar Marisol Moreno, visiblemente enfadada, ha llegado mientras Belmonte acababa su intervención: "¿Patada? La que te dimos a ti [en alusión a su expulsión del grupo municipal]".

La ampliación del Cementerio ha salido adelante con los votos a favor del tripartito, CS, Belmonte y Sepulcre. El PP se ha abstenido.

Por otro lado, el pleno de Alicante ha dado el visto bueno al inicio del trámite para la concesión de la Medalla de Oro de Honor de la ciudad a la Guardia Civil. La propuesta, elevada por el PSOE y defendida por el alcalde, Gabriel Echávarri, ha contado con el voto a favor de todo la Corporación, salvo de Guanyar Alacant, que se ha abstenido, aunque sin defender su postura en público.