El Ayuntamiento cierra sus puertas a los primeros gais que se casaron en Alicante

Alcaldía se lo niega al alegar que sólo se celebran actos de «carácter oficial».

Hace medio siglo, Antonio Cremades y Juan Francisco Olmos iniciaron una relación en la ciudad de Alicante que oficializaron a finales del año 2005, después de que el Congreso de los Diputados, a petición del PSOE del presidente Rodríguez Zapatero, diera vía libre al matrimonio homosexual en España. Ahora, doce años después de ser matrimonio, Antonio y Juan quieren celebrar sus Bodas de Oro. Sin embargo, se han encontrado con un obstáculo imprevisto. Y es que el Ayuntamiento de Alicante, con la izquierda al frente, les ha cerrado sus puertas. En concreto, según la respuesta de Alcaldía que recibieron el pasado viernes a la petición formal, el «Salón Azul se utiliza para actos de carácter oficial y no está previsto para temas privados». De esta forma, el tripartito de Alicante deniega el permiso solicitado para celebrar la ceremonia en el mismo sitio en el que hace doce años se convirtieron en la primera pareja homosexual en casarse en Alicante, cuatro meses después de la aprobación de la ley. «Empezamos antes de Hogueras los contactos para pedir el Salón Azul para la celebración, pero en agosto ya hicimos la petición forma. Al principio, no nos esperábamos que nos dijeran que no, porque me consta que en el Salón Azul se han hecho ceremonias de este tipo. Y lo entendemos menos porque, además, somos la primera pareja [homosexual] que se casó en Alicante», explica Juan Olmos, mientras sostiene en la mano la invitación de las Bodas de Oro que ya han empezado a repartir entre sus amigos y familiares. En total, esperan unos 150 invitados.

Antonio y Juan no son ciudadanos anónimos en Alicante, ya que están muy vinculados al mundo festero y al movimiento asociativo. Nacidos en el Casco Antiguo, el primero fue presidente de la Hoguera Puente-Villavieja, mientras que el segundo dirigió las tradicionales fiestas de San Roque.

Ahora, cincuenta años después de iniciar su relación, sólo esperan que desde Alcaldía den marcha atrás y les permitan celebrar sus Bodas de Oro en el Salón Azul, justo doce años después de convertirse en la primera pareja homosexual en casarse en la ciudad. Por si acaso, ya buscan alternativas, como el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).