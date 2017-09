El PSPV pide mayor visibilidad para las pacientes de endometriosis

El grupo socialista en las Cortes ha presentado una iniciativa para hacer más visible e impulsar una mayor concienciación entre la sociedad sobre la endometriosis, una enfermedad crónica que padecen 2 de cada 10 mujeres en edad fértil y entre el 30 y el 40% de las mujeres con infertilidad o con menopausia.

"El problema es que como sólo afecta a mujeres, no se conoce su causa, su evolución es imprevisible, no hay tratamiento y todavía se tiene poca información al respecto, muchas veces la enfermedad no es asumida ni reconocida como tal por muchos sectores", ha señalado el portavoz de Sanidad, Ignacio Subías, tras afirmar que "son muchas las mujeres que sufren la incomprensión de su entorno por los profundos dolores que sufren provocados por la endometriosis".

De hecho, Subías ha explicado que en la endometriosis el tejido que recubre el útero crece en otras áreas del cuerpo, causando dolor intenso, sangrado irregular y, en algunos casos, incluso infertilidad, junto a astenia, síndrome miccional o trastornos intestinales. "Debemos hacer un esfuerzo colectivo, especialmente desde las instituciones públicas, para concienciar sobre esta enfermedad y, sobre todo, para desarrollar las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la misma", ha señalado.

Además, Subías ha incidido en que "en muchos casos las mujeres no tienen información suficiente, por lo que tienen que recurrir a asociaciones de afectadas que realizan una labor de concienciación social e institucional" motivo por el cual también ha pedido que se lleven a cabo actuaciones para atender las necesidades de las afectadas en colaboración con estas asociaciones de pacientes y se impulsen "actividades de formación y concienciación de las y los profesionales sobre la endometriosis".

"Al ser una enfermedad que está presente únicamente en mujeres muchas veces se obvia su presencia y se estigmatiza, por lo que sufren el dolor y los síntomas en silencio y muchas veces avergonzadas", ha sentenciado Subías para quien "hace falta una respuesta colectiva que ayude a las pacientes a mejorar su diagnóstico y a garantizarles una mejor calidad de vida".