La huelga de los maquinistas satura los tranvías de Alicante durante las horas punta

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga de este lunes en el metro y tranvía de València y Alicante en un 90%, mientras desde la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) lo sitúan en un 28,57% en Valencia y un 14,29% en Alicante. Ambos han resaltado que la jornada se está desarrollando "sin incidencias".

Lo cierto es que la reducción de frecuencia ha provocado que los servicios mínimos se an insuficiente en Alicante amargando el viaje a los pasajeros que utilizan las líneas que viajan como "sardinas en alta". El miércoles está convocada una nueva jornada de paros ante la falta de diálogo entre FGV y los sindicatos.

Desde los sindicatos han señalado que siguen "abiertos a negociar" y esperan que la dirección de la empresa les convoque a un a nueva reunión dé "salida al conflicto" laboral. En este sentido, piden "concreción" para establecer un calendario de reuniones en las que abordar los puntos de desacuerdo.

Para desconvocar la huelga, los sindicatos exigen "regular las condiciones de trabajo del personal de conducción y de circulación" en lo que se refiere a "tiempos conducción y gestión de la circulación, cargas de trabajo, ciclos de trabajo y descanso; que los reconocimientos médicos se realicen en las debidas condiciones; habilitaciones objetivas y transparentes; mejorar la Formación y que FGV aplique el Régimen Disciplinario pactado", han detallado en un comunicado.

De este modo, quieren dejar claro que no piden "ni mejoras salariales, ni privilegios" y lamentan que "la Dirección de FGV ha dado pasos insignificantes para solucionar este conflicto en materias que afectan a la seguridad". Su objetivo, señalan es "más seguridad y mejora de la calidad en FGV", así como la "creación de puestos de trabajo".

La última reunión entre la dirección FGV y los representantes sindicales concluyó el pasado viernes sin acuerdo, por lo que se ha mantenido la huelga de 24 horas convocada para este lunes en el metro y el tranvía de València y Alicante.

Los paros, que se iniciaron el pasado 8 de septiembre tras el "desacuerdo" entre sindicatos y empresa sobre proceso de elaboración del 'Anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat' y las condiciones de seguridad, se paralizaron la semana pasada tras alcanzar un principio de acuerdo sobre los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas del personal de circulación de FGV.

No obstante, las últimas propuestas sobre "habilitaciones" que ofreció FGV fueron "insuficientes" para los sindicatos. Desde la dirección criticaban que los representantes sindicales "siguen sin concretar sus peticiones después de cinco reuniones, contando con las del Tribunal de Arbitraje Laboral" y mantenían su voluntad de "continuar con las negociaciones, siempre y cuando los sindicatos concreten sus puntos de vista y no subyazcan otros motivos de controversia, como por ejemplo el contenido de la Ley de Seguridad Ferroviaria impulsada por el Gobierno valenciano para garantizar la seguridad ferroviaria en todo el territorio de la Comunitat Valenciana que no es exclusiva de FGV", afirmaban en un comunicado.

Por su parte, los sindicatos han señalado en declaraciones a Europa Press que piden "más transparencia" tanto en las pruebas médicas como en los resultados, para que los trabajadores sepan "qué condiciones se les exige" y "en qué condiciones". Asimismo, demandan condiciones de seguridad y "más horas de formación".

FGV ofrece servicios mínimos del 50%, 60% y 70%, según franjas horarias, durante los paros parciales convocados por el colectivo de maquinistas de Metrovalencia este lunes, miércoles 27 y viernes 29, en la que coincidirán dos convocatorias de huelga: una general de maquinistas de metro y tranvía, y otra exclusivamente de conductores de tranvía.

Para el próximo mes de octubre se prevén siete jornadas más de huelga y en noviembre tres más, salvo acuerdos.

Los sindicatos han convocado paros únicamente en el tranvía para el miércoles día 27, de 7 a 9.30 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas; y para el viernes día 29, de 7.00 a 9.30 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En los paros conjuntos de metro y tranvía, la Dirección General de Trabajo ha dictaminado servicios mínimos del 60% en las horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas) y del 50% en la horas valle (el resto del día).

En el caso de la convocatoria de huelga exclusivamente de maquinistas de tranvía, la Dirección General de Trabajo ha dictaminado el 70% de las circulaciones ordinarias regulares.

Los horarios de estos servicios están a disposición de los usuarios en las instalaciones y estaciones de Metrovalencia, en el teléfono gratuito de atención al cliente 900 46 10 46 y en la web de Metrovalencia, www.metrovalencia.es, además de poder establecer comunicación a través de las redes sociales de facebook (facebook.com/metrovalencia.fgv) y twitter (@metrovalencia).

FGV ofrecerá servicios mínimos del 50 y 60%, según la franja horaria, durante los paros parciales convocados por el colectivo de maquinistas de TRAM d'Alacant, en los que coincidirán dos convocatorias de huelga: una de maquinistas de la mayoría de los sindicatos y otra exclusivamente del sindicato SEMAF. Los paros afectarán a las tres líneas de tranvía (L2, L3 y L4), la del tren-TRAM (L1) y la del tren convencional (L9).

Para el próximo mes de octubre se prevén siete jornadas más de huelga y en noviembre tres más, salvo acuerdos.

Por su parte, el SEMAF también ha convocado paros para el viernes día 29, de 13.00 a 15.00 horas, de 19.00 a 21.00 horas y de 23.00 a 24.00 horas; y el sábado día 30 de 00.00 a 01.00 horas.

Ante la convocatoria de huelga por parte de distintas representaciones sindicales de FGV en Alicante, la Dirección General de Trabajo ha dictaminado diferentes servicios esenciales mínimos dependiendo de la franja horaria: para los paros mayoritarios servicios mínimos del 60% en las horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas) y del 50% en la horas valle (la del resto del día).

Sin embargo, ante la convocatoria de huelga exclusivamente del SEMAF, la misma Dirección General de Trabajo ha dictaminado el 60% de las circulaciones ordinarias regulares.

TRAM d'Alacant recuerda a todos los usuarios que se puede obtener más información en el teléfono 900 72 04 72 y en la web www.tramalicante.es.