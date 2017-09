El Ayuntamiento de Alicante anunció ayer que promoverá un sello de calidad para los mejores arroces alicantinos que podrán lucir los restaurantes de que superen el veredicto de una junta calificadora, compuesta por profesionales y no profesionales. Está previsto que la iniciativa esté en marcha antes de las próximas Hogueras. Y es que la hoja de ruta anunciada por el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, pasa por elegir a los miembros del jurado antes de final de este año. Éstos visitarán a los restaurantes que se presenten voluntarios durante el primer trimestre de 2018. Así, la idea del Ayuntamiento es que el próximo 1 de junio, los restaurantes que hayan convencido a la junta calificadora ya puedan lucir el logo de «Alicante, ciudad del arroz» en sus cartas y en las puertas de sus establecimientos. «Queremos reconocer a los restaurantes que dignifiquen el arroz. Así, cualquier persona que pida un arroz en Alicante sabrá que no va a salir defraudado», apuntó Echávarri, quien insistió en que para la imagen turística de la ciudad es «importante que los turistas que comen en Alicante no salgan defraudados». Además, el alcalde destacó que la ciudad de Alicante promocionará el sello de calidad en las próximas ferias nacionales e internacionales.



Cursos para profesionales

Por otro lado, el Salón Azul del Ayuntamiento acogió la presentación de los cursos formativos «Alicante, Ciudad del arroz» y «Alicante, Ciudad de servicio», que formarán al personal de la hostelería con maestros arroceros y los jefes de sala de referencia en la provincia. Al acto acudió el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, quien apuesta por «por trazar una estrategia colectiva para enriquecer el turismo a través de la cultura gastronómica», ya que para Colomer la gastronomía «contribuye a la arquitectura de la marca y es fundamental llenarla de contenido, de calidad y credibilidad, por ello debemos impulsar la formación».

Los cursos darán comienzo el próximo mes de octubre y contarán con ocho sesiones prácticas participativas. Cada martes, de 9.30 a 13.30 horas, se impartirá el curso de cocina con los representantes de los restaurantes más distinguidos de la capital y una mezcla de estilos vanguardista con toques tradicionales. Los miércoles, en el mismo horario, tendrá lugar el curso «Alicante, Ciudad de Servicio», destinado a preparar a profesionales de la hostelería en el servicio de sala. Los cursos están destinados a trabajadores del sector turístico que recibirán diplomas acreditativos en cada sesión.