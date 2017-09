Las nuevas terapias contra el alzhéimer

La Asociación de Alzhéimer de Alicante ha introducido tabletas para trabajar la memoria.

El alzhéimer no sólo se controla con pastillas. El ejercicio físico se ha demostrado clave no sólo para prevenir la aparición de la enfermedad, de la que hoy se celebra el día mundial, sino también para activar la función cognitiva en aquellas personas que la padecen.

En esta línea, se han ido incorporando en los últimos años nuevas terapias para trabajar con los enfermos en movimiento. Una de ellas es el denominado método Bapne, desarrollado por el profesor de la Universidad de Alicante, Javier Romero, y que actualmente se ha extendido por numerosos países. Se trata, en palabras de su creador «de un método de estimulación cognitiva, socioemocional, psicomotriz y neurorehabilitativo que integra la percusión corporal, música y movimiento a través de la neuromotricidad». Se aplica en niños y adultos sanos y afectados por distintas patologías como hiperactividad, párkinson o daño cerebral. Desde hace unos meses trabajan con enfermos de alzhéimer y aunque de momento los resultados no se han plasmado en ningún estudio, las sensaciones son muy buenas. «La enfermedad no mejora, porque de momento no hay una cura, pero sí hemos observado un cambio a nivel conductual. Están mucho mejor de ánimo y eso repercute en una mejora en su calidad de vida y en la del cuidador», señala Ruth Gasparini, neuropsicóloga en el Hospital General de Alicante, quien colabora como asesora del método Bapne.A través del ritmo y la percusión, los profesores trabajan el lenguaje y distintas funciones ejecutivas, como la atención, la planificación o el control de impulsos.

La Asociación de Alzhéimer de Alicante, Afa, también ha incorporado en su rutina de trabajo con los pacientes las denominadas terapias de tercera generación, y más concretamente el reiki y el taichi, haciendo partícipes también a los cuidadores con el objetivo de paliar la enorme carga física y psicológica que sufren.

Aunque de momento hay poca documentación sobre los beneficios de estas terapias en enfermos de alzhéimer, en la asociación ya han comprobado su utilidad. «Les aporta estrategias para autorregularse y calmarse», señala Esther López, psicóloga Afa Alicante.

En esta asociación también han sido pioneros en el uso de tabletas para trabajar la estimulación cognitiva de los enfermos con excelentes resultados. «Los ejercicios son los mismos que hasta ahora se han hecho con lápiz y papel, sólo que usando las nuevas tecnologías», explica Esther López. De esta forma, se capta mejor la atención del usuario y se potencia su motivación. «Ven que son capaces de manejar las nuevas tecnologías y eso les anima mucho. Además, lo hacen muy bien, lo que demuestra la plasticidad del cerebro», esa capacidad de adaptarse a nuevas situaciones a pesar de la edad.

Estas nuevas terapias y sus beneficios fueron abordados el martes en el transcurso de una mesa redonda organizada por Afa en el marco de las actividades que la entidad está desarrollando con motivo del día mundial de la enfermedad. En el marco de estas actividades, mañana viernes se celebrará una cena a las 21.30 horas en el restaurante Torre de Reixes parea celebrar el 25 aniversario de la Asociación de Alzheimer de Alicante y recaudar fondos para el sostenimiento de sus diferentes programas y recursos. Más información y reservas en el email administración@alzheimeralicante.org.