Educación desbloquea el pago del paro a los interinos despedidos por el valenciano

Finalmente, el millar de profesores interinos sin la capacitación de valenciano que tenían bloqueado el subsidio de desempleo, podrán cobrarlo.

La denuncia de los sindicatos de profesorado, de la mano de los delegados de CC OO y CSI.F en l'Alacantí, ha dado sus frutos. Las protestas que recogió este diario en su edición del viernes de la semana pasada, día 15, han hecho mella entre los responsables de la Conselleria de Educación y, tal y como se les venía reclamando desde el SEPE de Alicante, han remitido una instrucción interna por escrito para permitir el cobro del paro.

Los docentes afectados -al menos 850 de la provincia de Alicante según datos de CSI.F-, se habían visto «en el limbo» a efectos de la administración, por haberse desactivado voluntariamente de la bolsa de empleo tal y como la propia conselleria les indicó que debían hacer en un principio para poder mantener su puesto en los listados de trabajo hasta que obtuvieran la capacitación en valenciano, condición indispensable para poder dar clase a partir de este curso.

A la pérdida de su puesto de trabajo, porque no podrán acceder a una plaza hasta que no se formen en valenciano, se ha sumado la inusual situación administrativa que representaban para los gestores del subsidio de desempleo, que se negaron a tramitar las ayudas hasta no contar con una instrucción clara porque figuraban como si su despido hubiera sido voluntario.



Trámites

Ayer mismo, tal y como fue informado desde el SEPE el delegado de CSI.F, Javier Mas, los máximos responsables de las oficinas de empleo en Alicante recibieron por escrito el listado de todos los interinos que han perdido su puesto hasta que tengan la capacitación de valenciano.

«Los profesores que a continuación se detallan -señala el escrito- no podrán trabajar en la Conselleria de Educación hasta que no presenten el título que acredita la capacitación de valenciano».

Para el SEPE esta instrucción faculta finalmente a las oficinas de empleo a tramitar y conceder el subsidio a los interinos desactivados voluntariamente de la bolsa, porque entienden que su situación no es la de que no quieren trabajar, sino que la conselleria no les deja.