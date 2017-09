El comercio se opone a que las grandes superficies abran los domingos de junio a enero

En contra de que las grandes superficies de Alicante puedan abrir los domingos y festivos de junio a enero, es decir, siete meses al año. Es la postura oficial del pequeño comercio de Alicante, que se opone al principio de acuerdo que se alcanzó la semana pasada en el seno del Observatorio autonómico del Comercio para que en ciudades como Alicante, València y Torrevieja el gran comercio abra 40 festivos al año, frente a los más de 60 que supone el abierto total que reclama el Ayuntamiento.

Así lo han expuesto esta tarde las distintas asociaciones al director general de Comercio, Natxo Costa, que se desplazó a Alicante para explicar los detalles de ese pacto inicial. Asistieron representantes del Colectivo por Alicante, que engloba a 14 asociaciones y 3.000 comercios, y que pidió la reunión.

Acudió invitada la Federación de Comerciantes y Empresarios Fecoema, que representa a 17 entidades del comercio de barrios. Hasta ahora estas dos grandes plataformas de comercio estaban enfrentadas pero han acercado posturas y firmado un documento junto a asociaciones como Más que Centro, Mercados Municipales, el comercio de la calle Gerona y el sindicato CC OO amparando que las grandes superficies sólo puedan abrir del 15 de junio al 15 de septiembre, que se aplica en este momento. Aunque el Ayuntamiento espera que se abra los días 12, 15 y 22 de octubre por la Volvo.

También la patronal del pequeño y mediano comercio Facpyme, que estuvo representada en el encuentro de ayer, defiende la línea por la que apuestan sus asociados de que la apertura del gran comercio quede limitada a la temporada estival. Entre esos asociados está Más que Centro, cuya presidenta, Toñi Torregrosa, entiende que con el comercio tradicional y de proximidad la oferta comercial está cubierta sin necesidad de que tenga que abrir el gran comercio.

«Cuarenta festivos de apertura son muchos. Sobre todo si partimos de que los autorizados hasta ahora por el Observatorio eran diez y de que no existía libertad horaria total. Ahora parecemos abocados a ella. Los asociados lo ven excesivo pero llevamos años con este tema y hay que cerrarlo y garantizar la seguridad jurídica y laboral de todo el mundo dándole carpetazo», dijo el presidente de Corazón y vicepresidente del Colectivo, Vicente Armengol, que apuesta por seguir dialogando.

Fecoema cree en la unidad del sector. «Es esencial para hacer presión. Nos acogeremos a lo que ya firmamos todos, la apertura de junio a septiembre. Sólo aceptaríamos los 40 festivos si lo acordamos todos pero nunca la libertad total», señala su presidenta, María Ángeles Cinos, que confirmó la aproximación de posturas con el Colectivo. «Antes ellos querían que sólo estuviera abierto Maisonnave pero han comprendido que tenemos que unirnos. Si no, mal nos va. Antes el pastelito se lo comía solo una calle.¿Por qué tiene que abrir Maisonnave si ya estaba la zona de playas? Ellos -el Colectivo- han comprendido que Alicante no puede soportar esa barbaridad».

Desde el Colectivo, Armengol asegura que no han cambiado de opinión sobre la apertura de Maisonnave. «Lo que sucede es que después de la sentencia a favor de los centros comerciales ya no es el modelo por el que apostábamos y en el que creíamos. Siempre hemos dicho que Alicante tenía más que suficiente con una sola zona para dar servicio al turista. Los centros comerciales ya pueden abrir porque lo dice una jueza y ese modelo no lo queremos».

El presidente del Colectivo, Domingo Martínez, admitió que «no nos gustan nada» los 40 festivos, de ahí el escrito ante el Observatorio contrario a la propuesta.



Botigues al Carrer

Las asociaciones Corazón de Alicante, Más que Centro y Calle Gerona organizan en colaboración con el Ayuntamiento la iniciativa de dinamización comercial «Botigues al carrer» el 7 de octubre en la calle San Francisco.