Ciudadanos cree que Pavón dirija el área de Limpieza "no es lo mejor para Alicante"

El concejal de Ciudadanos Antonio Manresa ha asegurado hoy que el cambio de manos en Guanyar de las competencias del área de Limpieza, que han pasado recientemente de manos de Víctor Domínguez a Miguel Ángel Pavón, "no es lo mejor" que le puede pasar a la ciudad de Alicante. "Creemos que el señor Pavón se haya hecho con las riendas de la Concejalía de Limpieza viaria no es desde luego lo mejor que podía pasarle a la ciudad", ha señalado el edil de la formación naranja, quien asegura que la suma de problemas con la limpieza condiciona la ciudad.

"No teniendo suficiente con un problema ya reconocido por el propio tripartito como es la limpieza viaria, ahora tenemos un conflicto laboral entre la empresa concesionaria y el comité de empresa y una pelea por las competencias", ha apuntado el edil de Cs, en referencia a las críticas del actual concejal de Limpieza, Miguel Ángel Pavón, por quedar ayer excluido de la reunión convocada entre el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, a la que también acudió el portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), y los representantes de los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura. Pavón admitió ayer estar al margen de lo tratado en ese encuentro, que hoy volverá a repetirse.

Desde Ciudadanos sostienen que la proliferación de nuevos problemas en torno a la limpieza en la ciudad no es una buena noticia. "Un conflicto dentro del conflicto, desde nuestro punto de vista, no es la actitud adecuada para empezar a buscar soluciones. Alicante y el grave problema de la limpieza, ya reconocido por el propio tripartito como la limpieza viaria, no merece estas peleas publicas por la competencia", ha concluido el edil Antonio Manresa.