El TSJ descarta suspender el currículum de Primaria recurrido por docentes de Religión

Un nuevo auto del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rechaza suspender cautelarmente el decreto del currículum para los alumnos de Primaria aprobado el 7 de julio por el Consell y recurrido con respecto a las horas destinadas a la asignatura de Religión.

Docentes de Religión reunidos en la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPREC), llevó este verano el citado decreto a los tribunales por entender que perjudica a la enseñanza de Religión porque ve reducido su horario hasta un 50% respecto a la anterior normativa.

Los profesores reclaman que al fijar Educación, en el uso de su autonomía, 3 horas semanales como mínimo para el Valenciano, el bloque conjunto de las asignaturas específicas entre las que se encontraba esta asignatura en el anterior decreto aprobado en 2014 por el PP, junto a las de Educación Física, Educación Artística, y la propia de Religión, ahora se quedan con 4,45 horas frente a las 7,45 horas que tenían las cuatro materias juntas.



Autonomía

Los magistrados no entran en su auto en el fondo del asunto, pero advierten que de entrada no encuentran motivos que justifiquen la suspensión cautelar de la norma aprobada para la enseñanza en Primaria, porque no consideran que haya un perjuicio irreparable.

De hecho, los jueces aluden a la autonomía de cada uno de los centros a la hora de distribuir el tiempo de las asignaturas, siempre que se cumplan los mínimos establecidos por la ley de Educación vigente a nivel estatal.

El propio auto del TSJ, en respuesta a los profesores de Religión, detalla diferentes sentencias que ya se han emitido en otras comunidades sobre este mismo tema, y apunta que mientras unas desestiman el recurso, como ha pasado en Aragón y Castilla y León, otras lo respaldan como en Extremadura.

Ahota el TSJCV deberá ajustar su doctrina a lo que dicte finalmente el Supremo cuando «resuelva esta controversia».

De momento, los demandantes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.