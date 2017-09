Padres,alumnos y vecinos de la Playa de San Juan urgen un colegio nuevo

«Por un instituto digno sin espacios compartidos», «Queremos que nos devuelvan nuestro instituto», «Alumnos del IES Radio Exterior igual a sardinas en lata». Son mensajes que han difundido con su protesta los vecinos, padres y alumnos de la Playa de San Juan para reclamar un colegio nuevo y retirar los barracones de La Almadraba.

«Siete colegios, dos institutos y medio, ¡inviable!», blandían en otra de las pancartas.

Este curso el Consell se ha visto obligado a instalar cuatro barracones en el patio del centro de Secundaria para atender la matrícula que no para de crecer en la zona para aulas de Infantil y Primaria de La Almadraba.

La portavoz de las familias del instituto, Montse Monte, reclama espacios para el centro de Secundaria porque se ve afectado en sus instalaciones al tener que compartirlo con los niños de Infantil y de Primaria.

Desde la Ampa alertan sobre la necesidad que tiene todo el distrito de playas de un centro de Secundaria suficiente para no saturar al resto «un instituto digno para los que están en Secundaria y para los que van a venir», aventura

Guanyar presentará al pleno una declaración institucional para que Educación construya un colegio para La Almadraba esta misma legislatura. La firma el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón y la reproducimos íntegramente:



DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

L'IES "Radio Exterior" d'Alacant és un centre públic d'Educació Secundària que ha estat i segueix afectat per una situació anòmala, atès que ha hagut de compartir les seues instal·lacions durant un llarg període de temps amb alumnes provinents dels CEIP "Manjón-Cervantes" (curs 2007-2008), el CEIP "Mediterrani" ( des de 2008 fins a 2012 ) i el CEIP "L'Almadrava" (Des de 2012 fins al present). Part dels seus espais han sigut dedicats a aules i espais dels citats col·legis.

Actualment les instal·lacions de l'IES "Radio Exterior" acullen al mateix temps als alumnes de l'IES i als alumnes del CEIP "L'Almadrava", centre virtual sense instal·lacions pròpies, la qual cosa provoca desajustaments i que cada centre manque de les instal·lacions pròpies que requereix. Després de l'arribada de l'alumnat del Col·legi "L'Almadrava" en 2012 els pares i mares d'alumnes van reivindicar mesures d'adaptació i seguretat de les instal·lacions per a evitar problemes de convivència entre alumnes de diferents nivells que comparteixen espais.

L'administració del PP, lluny de donar una solució satisfactòria i lògica com era construir un centre propi per al Col·legi, va optar per realitzar obres provisionals per a repartir i adequar l'espai i separar físicament els nivells d'Infantil i Primària del col·legi "L'Almadrava" i els de Secundària i Batxillerat de l'Institut "Radio Exterior" encara que dins del mateix edifici. Aquesta solució ha suposat un focus de conflicte entre ambdues comunitats escolars.

Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 despertaron justas y fundadas expectativas de solución a este problema, a través de la construcción de un nuevo centro para el CEIP "La Almadraba", expectativas que hasta ahora se han visto frustradas. En efecto, aunque en el actual mapa escolar en la web de la Consellería de Educación el CEIP "La Almadraba" aparece como centro de nueva construcción durante el 1º semestre del 2017, la Direcció Territorial de la Consellería ja ha decidido la próxima construcción de dos plantas para 12 aulas de Infantil y Primaria, aprovechando sótano y porche del IES "Radio Exterior y la instalación hace unas semanas de cuatro barracones para albergar al alumnado del CEIP La Almadraba mientras duren las obras, sin que en este proceso haya dado información transparente a la comunidad escolar ni se hayan escuchado ni atendido sus reivindicaciones.

Con fecha 3 de agosto de 2015 la Sindicatura de Greuges remitía escrito de queja nº 1401857 a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el que, entre otras cosas, señalaba que "El origen de la problemática planteada es que estaba prevista la construcción de un nuevo centro, denominado "La Almadraba" (antiguo CP nº 55 de San Juan) para el alumnado de la zona de Educación Infantil y Primaria, centro que, posiblemente por razones económicas y falta de liquidez de la Hacienda autonómica, no se llevó a término, por lo que dicho alumnado fue ubicado en el edificio del IES "Radio Exterior".

La Sindicatura ya señalaba en su escrito algo absolutamente esencial:

"Esta institución considera que una educación de calidad impone a la administración educativa la obligación de que los centros docentes reúnan los requisitos mínimos previstos en la legislación vigente, de ahí deriva la obligación pública de adecuarlos a las previsiones legales que garanticen la satisfacción del derecho de todos a una educación de calidad en términos de igualdad efectiva€

No se le escapa a esta institución que la reforma educativa, iniciada por la LOGSE se está llevando a cabo aprovechando las infraestructuras existentes para adoptar los espacios escolares y que comporta la adaptación de éstos al sistema educativo y comprende que haya etapas de provisionalidad, o como en el caso que nos ocupa, que se haya adoptado una decisión excepcional al ubicar a los alumnos de Educación Infantil y Primaria en las instalaciones de un IES, pero dicha situación no puede, ni debe prolongarse en el tiempo indefinidamente€

Y, por tanto, la conversión de lo que debería ser una situación excepcional y transitoria en un estado de cosas que se prolonga indefinidamente en el tiempo, es una circunstancia que no puede recibir la aprobación por parte de esta institución de actuación pública regular."

Por otra parte , els dubtes que podien existir sobre la demanda de places en el CEIP "L'Almadrava" i en la zona han quedat clarament dissipades a la llum de les dades de l'Arranjament Escolar dels curs 2016-2017 (augment de 2 unitats de Primària) i per al curs pròxim 2017-2018 ( augment de 3 unitats d'Infantil i 7 de Primària) que demostren un augment significatiu de la demanda de places en la zona. Les últimes estimacions de demanda de places apunten clarament a un creixement notable en la zona de platges: El 24 de juny es publicava en premsa la forta pressió demogràfica en aquesta zona de La Condomina y Platja de Sant Joan que , segons fonts de la pròpia Consellería, presenta una demanda de places que suposa un evident creixement en l'etapa d'Infantil i Primària que posteriorment es trasllada a l'etapa de Secundària i Batxillerat. Per al pròxim curs , en l'etapa secundària en la zona de Platges es preveu una saturació absoluta amb grups de Batxillerat molt per sobre de la ràtio de 35 alumnes per aula.

A principios de diciembre de 2016, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Podemos, Llum Quiñonero, sobre la solución prevista para el colegio "La Almadraba", el Conseller Sr. Marzà manifestó que el Ayuntamiento de Alicante no tenía parcela que pudiera ser ofrecida a la Consellería para una nueva construcción escolar, una afirmación que no responde a la realidad ni puede servir de excusa, cuando este Ayuntamiento dispone en la zona de La Condomina-Playa S. Juan de múltiples parcelas municipales que ha puesto a disposición de la Consellería de Educación, a la vista del previsible aumento de la demanda de plazas escolares , consecuencia del sensible aumento de licencias de obras que se están tramitando en el PAU 5 y del consecuente y notable aumento demográfico en la zona .

La construcción de un nuevo colegio de Infantil-Primaria es una necesidad objetiva, reconocida por la propia Directora Territorial de Alicante de la Consellería de Educación que, tras negarla en varias ocasiones, en reunión conjunta con la Concejala de Educación han manifestado públicamente hace unos días que "debemos dar respuesta inmediata a las futuras necesidades y proyectar un colegio público que garantice la escolarización", ante la reactivación urbanística y el aumento de población de la zona, aunque, de forma ilógica e incomprensible, anuncian que se aplaza dicha construcción «a tres años vista» (no antes de 2010) , dejando para la próxima legislatura una infraestructura que es calificada como una necesidad.

El reciente anuncio del President Puig en el debate sobre el estado de la Comunidad de la inversión de 700 millones en infraestructuras educativas debe ser una buena oportunidad para acometer la construcción del nuevo centro de Infantil-Primaria, tan necesario en la zona de playas-La Condomina, en la presente legislatura .

Es pot entendre la situació lamentable en la qual l'anterior administració del PP ha deixat les arques, es pot comprendre que aquesta situació impedeix construir de forma immediata el Col·legi "L'Almadrava" i que la solució de separar en un mateix edifici tots dos centres pot ser una solució provisional, però no es pot acceptar aquesta solució com a definitiva, entre altres motius perquè no existeix legislació que empare una situació com la que es pretén en l'IES "Radio Exterior" ( Incluir en una parcela de 14.800 metros el actual IES Radio Exterior y el CEIP La Almadraba puede incumplir el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE Viernes 12 de marzo de 2010) por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria) i perquè les previsions d'escolarització de la zona requereixen que l'IES "Radio Exterior" siga un centre complet de Secundària.

Debería de preocuparle a esta Consellería el aumento de matrícula que se prevé en la zona y concretamente en el CEIP "La Almadraba" que actualmente ya ocupa 13 aulas (7 de infantil y 6 de Primaria) hasta completar el perfil del centro y la escolarización futura de los grupos que van a finalizar estudios de Primaria , tanto en el CEIP "La Almadraba" , como en el CEIP "Mediterráneo" en los próximos años, lo que va a suponer una limitación real efectiva para el futuro desarrollo de líneas de ESO y Bachillerato y posible Formación Profesional en el IES "Radio Exterior".

Dignificar l'Escola Pública requiere en primer lugar escuchar las reivindicaciones de las comunidades escolares de la zona y contar realmente con su participación para dar una solución definitiva a las necesidades de la zona, que pasa necesariamente por un Centro de Secundaria de 16+6 (El IES "Radio Exterior" ya existente ) y la construcción de un nuevo centro de Infantil-Primaria ("La Almadraba") en una nueva parcela en la zona, una solución que depende exclusivamente de la voluntad política del actual Consell de la Generalitat y de la Consellería de Educación.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament d'Alacant adopta l'acord següent:

ACORDS

PRIMER.- L'Ajuntament d'Alacant insta a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a iniciar, en el marco de la propuesta de inversiones en infraestructuras educativas realizada por el presidente de la Generalitat en el reciente debate sobre la Comunidad Valenciana, el procés i els tràmits per a la construcció d'un nou centre d'Infantil-Primària en alguna de las múltiples parcelas municipales disponibles y ofertadas a la propia Consellería que albergue al CEIP "L'Almadrava" al llarg de la present legislatura , opció que solucionaria el greu problema d'escolarització de la zona i permetria al mateix temps a l'IES "Radio Exterior" garantir, tant el seu futur desenvolupament , com una oferta suficient de places d'educació secundària en la zona de Platges

SEGUNDO.- El Ayto de Alicante insta a la Consellería de Educación, Cultura y Deportes a iniciar un proceso participativo de revisión y actualización del actual mapa escolar de la ciudad de Alicante , que permita planificar y atender las futuras necesidades en materia educativa de las diferentes zonas y barrios de Alicante.

TERCERO.- Donar trasllat urgent d'aquesta Declaració Institucional a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.