El TSJ rechaza suspender el currículum de Primaria por la pérdida de horas de Religión

Un nuevo auto del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rechaza suspender cautelarmente el decreto del currículum de Primaria aprobado el 7 de julio por el Consell con respecto a las horas destinadas a la asignatura de Religión.

La Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPREC) había recurrido el decreto por entender que implica la reducción de horario para Religión en hasta un 50% respecto a la anterior normativa.

Reclaman que al destinar 3 horas semanales como mínimo a Valenciano, el bloque conjunto de las asignaturas específicas entre las que se encontraba esta materia junto a Educación Física y Educación Artística, además de Religión, se queda con 4,45 horas frente a las 7,45 que fijaba el decreto anterior del PP, de 2014.

Los magistrados no entran en el fondo del asunto, pero dicen que de entrada no encuentran motivos que justifiquen la suspensión cautelar de la norma porque no consideran que haya un perjuicio irreparable.

En su auto, el TSJ recoge diferentes sentencias en otras comunidades sobre este mismo tema, unas que desestiman el recurso, como es el caso de Aragón y Castilla y León, y otras que lo respaldan como en Extremadura.

El TSJCV deberá ajustar la doctrina a lo que dicte el Supremo cuando "resuelva esta controversia" y, de momento, da 5 días para presentar el recurso de reposición a que tienen derecho los demandantes.