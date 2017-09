San Vicente Saltan las trapas de la calle Lo Torrent al poco de ser remodelada

? La lluvia inundó la calle Lo Torrent de San Vicente del Raspeig e hizo saltar las trapas de las alcantarillas. La Policía Local tuvo que cortarla por el peligro que suponía que alguien pudiera colarse en el agujero que quedaba al aire. Los vecinos criticaron que los más de seis meses de obras que han sufrido no hayan servido para contener el agua. También el grupo municipal del PP anunció que «pediremos explicaciones al tripartito por unas obras que no han resuelto los problemas en esta vía tras ocasionar muchas molestias a vecinos y comerciantes por los retrasos, tal y como ellos denunciaron». Por su parte, la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, defendió que las trapas que han saltado no son las instaladas por esta actuación, sino que son de saneamiento, aunque se les colocarán bisagras para evitar que salgan despedidas.