Los grandes centros comerciales ya no pueden abrir este domingo

El edil de Presidencia en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, indicó que, por plazos, los centros comerciales de la ciudad ya no podrán abrir este domingo, y ha explicó que el consistorio ya ha recibido la comunicación de la Conselleria de Economía detallando "qué es lo que hay que hacer" para solicitar la apertura de los grandes comercios durante la salida de la Vuelta al Mundo a Vela Volvo Ocean Race.

Asimismo, Bellido precisó que la Conselleria se ha comprometido a tramitar "con la seriedad y la urgencia que sea necesaria" la petición para abrir durante la salida de la Volvo, por lo que ha confirmado que este domingo "no puede abrir nadie".

Tras presentar la XIV edición de los actos promoción comercial y lúdica en la plaza Gabriel Miró, Bellido mantuvo que existe "buena predisposición de todo el mundo", pero que la Dirección General de Comercio ha incidido en la necesidad de que se plantee desde el Ayuntamiento la apertura.

Al respecto, ha precisó que la comunicación de Comercio fija un plazo de una semana para hacer la petición, que debe ir respaldada por la Junta de Gobierno o por el Pleno municipal y tras dar audiencia al Consejo Local de Comercio.

"Se necesita, porque es lo que fija la normativa, un acuerdo de un órgano del Ayuntamiento, que puede ser la Junta de Gobierno o el pleno, y después dar audiencia al Consejo Local de Comercio", concretó, para enfatizar que es únicamente "dar audiencia", ni votación ni una aprobación del consejo.

Bellido, que afirmó que la tramitación es "así de sencilla", advirtió: "Si alguien no lo quiere hacer así lo tendrá que explicar". "Ya lo dije, me parece una cuestión de cabezonería política", ha añadió.

Volvo Ocean Race

Asimismo, alertó de que la decisión "no se puede demorar mucho" porque los actos de celebración de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela "ya está ahí". "Si finalmente no se llega a ese plazo, o el ayuntamiento no hiciese ninguna petición a la Generalitat para que se pueda abrir esos días, alguien tendrá que explicar por qué no le ha dado la gana hacer las cosas como se tienen que hacer", ha manifestó.

Natxo Bellido especificó, por otra parte, que el recurso del consistorio alicantino va en la línea de solicitar la apertura todo el año. "Se habla en el recurso de por qué no están incluidos los festivos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, lo cual es extraño porque, de los dos, uno es el 24 de junio --Fogueres de Sant Joan--", ha dicho, y se ha preguntado si lo que está pidiendo el alcalde es que se abra ese día.

El portavoz municipal y de Compromís en el Ayuntamiento reclamó "gestos de buena voluntad" para fijar un acuerdo autonómico en materia de Comercio.