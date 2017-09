Íñigo de la Serna: «Europa nos pide el Corredor Mediterráneo y actuamos con celeridad en todos los tramos»

Descarta que el Gobierno maltrate a la Comunidad Valenciana en inversiones, aunque admite que todo es poco, y aplaude la reivindicación empresarial y del Consell.

Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971, santanderino de adopción), se ha convertido en una de las caras amables del Gobierno tras la llamada de Mariano Rajoy a su despacho de la Alcaldía de Santander para designarle el Ministerio de Fomento. Huelga de la estiba, conflictos en el aeropuerto de Barcelona y, entre otros, el Corredor Mediterráneo, son asuntos que intentan quitarle el sueño desde que llegó a Madrid, ciudad que comparte con Santander. Esta semana visitó Alicante para asegurar que el AVE llegará a Elche en 2018, que estudia conectar el aeropuerto con la estación-término de Alicante y que volverá para poner la primera piedra de los accesos viarios a la terminal. No es poco, pero los fondos son los que son y las palabras se las suele llevar el viento. De momento, inspira confianza.

¿Qué es para usted el Corredor Mediterráneo?

Puedo decir lo que digo todos los días, porque no hay día, prácticamente, que no hable de esto. Es una prioridad social, económica y política para el Gobierno de España. Y puedo decir que es una infraestructura de las que vertebran el territorio. Justa en la medida que une poblaciones y sectores productivos que representan una gran parte de nuestro PIB, y una red que forma parte de nuestros compromisos también europeos.

Bruselas reclama que quitemos camiones de las carreteras y los pongamos en las vías.

Europa nos está pidiendo que trabajemos en el Corredor Mediterráneo y creo que tenemos ahora razones más que suficientes para decir que estamos actuando en todos y cada uno de los puntos del Corredor en diferentes trámites administrativos, y en todos con la mayor celeridad posible. Recientemente, tuve un encuentro con la ministra de Transporte francesa y es bueno también que Europa entienda que hay otros países que tienen que hacer esfuerzos importantes también para dar continuidad al corredor.

El presidente Puig sostenía esta semana que la inversión en la Comunidad es de 117 euros por habitante y año frente a la media 160 euros en España. ¿Se va a disparar esa inversión?

Plantear las inversiones en términos territoriales es perverso.

Pero tampoco está mal.

El presidente Puig no considera inversión para València el tramo entre Ráfales y la provincia de Castellón de la N-232, cuando es una inversión claramente beneficiosa para los castellonenses. El presidente no considera en esa cifra el tramo Tarragona-Vandellós, que vamos a finalizar a finales del 2018. El presidente no considera en esa inversión el esfuerzo presupuestario que se está haciendo en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza de mercancías, en la parte que tiene que ver con Aragón. Pero, clarísimamente, es una inversión destinada a mejorar la competitividad del puerto de Sagunto y, por ende, del conjunto de la Comunidad Valenciana.

¿No cree que se perdió el tiempo de las vacas gordas, cuando la economía funcionaba bien en la década 2000-2010, y ahora tenemos que hacer cosas a remolque, sin dinero, con estrecheces?

España ha tenido un salto espectacular en infraestructuras. Somos el segundo país con mayor extensión de alta velocidad del mundo. Una red de carreteras y autopistas de primer nivel en Europa, primer gestor aeroportuario del mundo... Yo creo que hay cifras que claramente marcan un salto cualitativo gigantesco en materia de infraestructuras. Hay autonomías donde todavía hay que hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo en Cantabria, mi tierra, donde no hay ni un sólo metro de Alta Velocidad.

Ningún ministro viene tanto como usted.

Y más que voy a venir. Eso es señal de que tenemos cosas que decir. Hemos venido a la variante de Benissa, acompañados de la vicepresidenta. Hemos venido al Puerto de Querol y encantados. Hemos venido a recorrer el tramo entre València y Castellón con el tercer hilo. Esta semana hemos supervisado la plataforma de alta velocidad de Elche a Murcia y vamos a seguir viniendo. Espero venir cuanto podamos para poder presenciar el inicio de las obras del acceso al aeropuerto de Alicante-Elche.

En la Comunidad hay movimientos sociales por el Corredor Mediterráneo no se han producido en otras partes del territorio a favor de otros corredores.

No es el único caso. En el Norte se están reuniendo las cámaras de comercio y los grupos empresariales para potenciar una red ferroviaria de todo el Cantábrico. En el corredor hay un esfuerzo probado de inversión y de trabajo. Es algo que venimos aquí a contar para ser evaluados. Lanzamos compromisos, aunque algunos no gusten nada, cuando se dicen inicialmente, pero luego volvemos para decir hemos hecho esto, hemos dado este paso y no hemos cumplido este otro. Y, sinceramente, de momento los incumplimientos son muy escasos. Estamos tratando de cumplir todo lo que decimos lo que pasa es que no decimos nada que no creamos que se va a cumplir, y con el Corredor Mediterráneo ha pasado eso. Yo fuí la asamblea de AVE a dar la cara y a dar cuenta de cuál era la situación de cada uno de los tramos. Durante casi una hora la expliqué con muchísimo detalle y creo poder decir que estamos cumpliendo todo lo que hemos dicho. También tengo que decir que los empresarios de AVE han reconocido que se está cumpliendo ese esfuerzo. ¿Que van a seguir reivindicando? A mí me parece muy bien.

Va a ser el primer ministro que logre acabar el Vandellós-Tarragona después de dos décadas

En el tramo Castellón-Vandellós hemos tenido que rescindir contratos porque no había capacidad legal para continuar las obras con el modificado y estamos ya redactando los pliegos para cumplir ese compromiso que tenemos de finales del 2019, creo que era. Estamos también en el Castellón-València para ponerlo en marcha. E inmediatamente que se ponga en marcha el tren vamos a colocar el tercer carril en la otra vía. De València a Xàtiva-La Encina también tenemos un escenario de acabar en el año 2019 y creo recordar que era el tercer trimestre de 2019. De ahí a Monforte del Cid Murcia entraremos ahora en el 2017 y de hecho acabamos de ir a Elche para coger un tren de pruebas y hacer el recorrido completo hasta El Reguerón.

Esta semana se ha subido, por fin, en el tren laboratorio para supervisar el tramo del AVE entre Elche y Murcia. ¿Para cuando se estrenará la línea a Madrid?

Las obras acaban antes de que finalice este año. Hemos tenido que desbloquear muchos proyectos pero las obras finalizan este año. A partir de ahí empieza la circulación en pruebas. Debe entrar la Agencia de Seguridad Ferroviaria y es necesario desarrollar una batería de actuaciones para la certificación de la seguridad. Un proceso que dura unos meses y que depende de unos técnicos.

¿Seis meses, un año?

No puedo poner fecha. Por ejemplo, en el València-Castellón se tarda más tiempo que en otras líneas porque hay elementos nuevos e innovadores. El tramo Elche-Murcia es más sencillo.

El AVE ha sido un éxito entre Alicante y Madrid con un millón de viajeros nuevos pero una asignatura pendiente, la estación intermodal. ¿Está en los planes del Ministerio o seguiremos con esa especie de apeadero?

Si el Gobierno no hubiera entrado a hacerse cargo de la deuda de los 60 millones de euros que tenía la sociedad de integración (Avant), ahora mismo estaríamos hablando de su liquidación. No hablaríamos de intermodal sino de un proceso de disolución de una sociedad pública con varios socios. La responsabilidad era de todos y el que ha cogido el toro por los cuernos ha sido el Gobierno. Es bueno recordarlo porque sino aquello se hubiera quedado como un solar. A partir de ahí es necesario un nuevo plan, porque ahora mismo no hay viabilidad urbanística y es necesario valorar los terrenos. Cuando se consigan los aprovechamientos correspondientes y la generación de plusvalías, el acuerdo que hay es destinar esos recursos económicos a mejorar la estación que requiere una mejora y, por supuesto, en la redacción del proyecto de la intermodal. Pero todo está hora vinculado al plan urbanístico y a poner en valor los terrenos. La intermodal está viva gracias al Gobierno.

Alicante cuenta con uno de los mejores aeropuertos del Mediterráneo y el tren pasa a menos de un kilómetro de la terminal ¿A qué se debe esa falta de voluntad política?

El estudio informativo que había sobre el tren al aeropuerto tenía unas cifras económicas sobredimensionadas superiores a los 240 millones de euros. Es cierto que el aeropuerto es un gran aeropuerto y cada día mejor aeropuerto con una salud de hierro. Dicho lo cual, he comunicado al secretario de Estado de Infraestructuras que encargue un estudio informativo viable para conectar la terminal con la línea ferroviaria de Alta Velocidad.

¿Ancho convencional o AVE?

El ancho será internacional porque al final solo habrá ese ancho en toda la red ferroviaria. El estudio determinará el tipo de vía y de los trenes pero se trata de conectar el aeropuerto con el ancho internacional. Al final, hasta los trenes de Cercanías también circularán por ancho internacional. Otro tema será la velocidad que puedan alcanzar los trenes. De momento no hay plazos.

Algo similar imagino que se debe estar planteando con el Puerto de Alicante, que no es el de València pero tiene sus mercancías y, de momento, no hay planes oficiales para conectarlo con la red AVE.

Lo más normal es que sea ancho ibérico o mixto con el tercer hilo. Así se está planteando en toda las conexiones con los puertos.

¿El éxito del AVE ha terminado por aparcar la necesaria red de trenes de cercanías entre Alicante-Elda-Villena y eso que la vía existe y no parece que sea un problema económico? ¿Falta voluntad política?

La conexión a Villena tiene una atención preferente para el Ministerio de Fomento en lo que es la modernización de las líneas de Cercanías a nivel nacional. Creemos que tiene sentido mejorar. Hay que analizarlo también por parte de otros ministerios, pero no está olvidada. Ahora mismo ya hemos trasladado al Ayuntamiento el proyecto de integración de las vías en un planteamiento acorde con la realidad actual. Pasos a nivel con un inversión que necesariamente debe ser compartida con los ayuntamientos y que asciende a unos 65 millones de euros. Es más, el presidente Mariano Rajoy nos ha encargado que negociemos con el Consell un gran plan para mejorar las líneas de Cercanías en toda la Comunidad Valenciana.

¿Y la A-31, hay algún plan del Gobierno para mejorar la circulación viaria entre Alicante y Villena? Porque es cierto que el trazado mejora después sustancialmente hacia Madrid

Desconozco ahora mismo el trámite en el que está esta autovía. Son proyectos especiales en cuanto a su ejecución en concesión porque no deben computar en déficit. No valen tramos aislados en inversiones de más de cien millones de euros, pero la remodelación forma parte de la agenda. Y también seguimos trabajando en la mejora de los 8 kilómetros en Villena para el tramo Fuente la Higuera -Villena.

Por fin se ha dado un impulso para remodelar la N-338 que facilita la entrada y salida del aeropuerto. ¿Se atreve a dar una fecha de finalización?

Acabamos de sacarlo a licitación. Ahora se abre un proceso que terminará con la apertura de los sobres con las propuestas técnicas a finales del mes de noviembre. A partir de ahí se entrará en la adjudicación que nos llevará a principios de 2018. Entonces habrá que ver qué dice la adjudicataria sobre los plazos de ejecución que puede estar en los 34 meses.

La Ap-7 quedará libre de peaje en 2019. ¿Circularemos gratis?

Esta semana al senador de Compromís, el señor Mulet, me pareció entenderle que me iba a invitar a una paella si le aclaraba el asunto. Yo le respondí encantado pero también le comenté que todo sería más fácil si la Dirección de Medio Natural que depende de su partido me diera la autorización para avanzar en la tramitación del tren de la Costa en el tramo inicial en Gandía. El tramo Dénia-Alicante corresponde a la Generalitat. Pues bien, nos hemos encontrado con dos estudios diferentes. Uno a favor de la Dirección General de Obras Públicas que depende del PSOE, y otro contrario de Medio Natural y ambos en la misma Conselleria. Resulta chocante que te exijan el Tren de la Costa y después no te dejan hacerlo.

El Ministerio tampoco era partidario de este tren.

Yo no he dicho eso. En el momento que tenga el informe favorable me comprometo a licitar el primer tramo.

Pero volviendo a la pregunta que ha terminado llevándonos al Tren de la Costa. ¿Pagaremos por circular por la autopista Alicante-València en 2020?

Hay un contrato con un concesionario que acaba el 31 de diciembre de 2019. Ese contrato no se va a prorrogar. A partir de ahí revertirá al Estado dentro dos años y medio y el Estado decidirá. Lo que sí hemos anunciado es que va a haber una relicitación de la circunvalación de pago de Alicante que también es Ap-7 y que explota Ciralsa. Se va a liquidar la concesión y nuestra intención es que todas las autopistas de peaje rescatadas salgan a licitación en un mismo bloque.

Se ha hablado de varias fórmulas, como un peaje para el mantenimiento.

Estamos trabajando en la mejora de los accesos en la zona de Oliva, en la bonificación de la circulación de los vehículos pesados en el peaje entre Peñíscola y Cataluña. Hemos lanzado los estudios para mejorar tramos de la A-7 en Castellón. En el caso de la Ap-7 no está todavía, insisto, decidido cómo quedará tras el final de la concesión pero hay que hacer un mantenimiento que, indudablemente, un vez que no hay peaje recae en el ciudadano, en el que utiliza la autopista o al que no tiene coche pero tenemos dos y medio por delante para decidir.

¿ Del plan extraordinario para mejorar las carreteras anunciado por el presidente Rajoy y dotado con 5.000 millones de euros, hay algún proyecto concreto para la Comunidad Valenciana?

No hemos dicho nada porque estamos trabajando en la primera parte para elaborar un pliego y estar en condiciones de establecer qué tipo de actuaciones para que pueden entrar en el Plan Jüncker.

En la Comunidad Valenciana se ha especulado con que debieran tocar 500 millones de euros para el segundo «by pass» de València y el tercer del carril de la A-7 en Crevillent.

Por lo que he oído del tema desde que lo presentó el presidente Rajoy la inversión va ya por los 500.000 millones de euros. Habrá que hacer algún recorte (sonríe). Se están planteando actuaciones en miles de kilómetros y estoy convencido que de manera justa. Si yo fuera presidente de la Comunidad pediría lo mismo. No 500 millones de euros. Más todavía.

En el sur de la provincia de Alicante sigue pendiente el desdoblamiento de la N-332. El ministerio ha anunciado ahora que asume el estudio informativo.

El compromiso era que la Generalitat redactara el proyecto pero se echaron atrás en su compromiso. Ahora hemos sido nosotros los que vamos a asumir el proyecto y eso va a llevar un proceso así lo hemos trasladado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alicante. Por eso en los presupuestos de 2018 el presupuesto será pequeño porque será para tramitar la declaración ambiental y eso lleva entre seis y ocho meses, y que tenemos retomar muchos temas.