Un sindicato critica que los agentes turísticos no lleven chaleco antibalas pese a estar en alerta terrorista

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) denunció ayer que los agentes de la unidad de Policía Turística de Alicante llevan dos meses patrullando la ciudad sin chalecos antibalas, pese a que el país está en alerta antiterrorista por la amenaza yihadista. «A diario se puede observar a estos agentes de la Policía Local que patrullan siempre a pie y carecen del elemento más vital para su protección, que los deja en franca desventaja con respecto a posibles amenazas. Al contrario, agentes de la Policía Nacional que patrullan las mismas zonas van perfectamente equipados», señaló ayer la secretaria general del SEP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristabela Zornoza, quien recordó que estos agentes, unos 24 en total, no pueden llevar armas al ser interinos, por lo que reclama una mayor protección para ellos: «Lidian con infinidad de conflictos, como peleas, robos o amenazas. No son comparsas, sino que intervienen activamente en todos los conflictos que se les presentan. Todo hacía pensar que a estos trabajadores se les dotaría de los elementos de protección y defensa necesarios para realizar su trabajo, ya que legalmente no pueden portar armas».

En respuesta, el concejal de Seguridad, Fernando Marcos (PSOE), admitió ayer que los agentes de la Policía Turística no llevan chaleco, aunque aseguró que su área está trabajando en dotar de este elemento de protección de manera individual a todos los policías, sean fijos o interinos. «Nos preocupa la seguridad de los agentes, por eso he pedido saber el número de chalecos que faltan para que todos tengan uno propio», apuntó ayer Marcos, quien deslizó que, posiblemente, los agentes contratados este verano para aumentar la seguridad en las playas continúen contratados al menos hasta finales del mes de octubre, con motivo de la Volvo.