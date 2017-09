Bellido ataca a Echávarri por negarse a pedir la apertura total en la Volvo de Alicante: "No le da la gana hacer las cosas como se hacen"

El portavoz de Compromís y socio del tripartito critica ahora que el alcalde se cierre en banda y se niegue a reclamar al Consell de forma oficial la libertad horaria en la regata: "Es una cuestión de cabezonería política"

Siguen los encontronazos en el seno del tripartito. El portavoz de Compromís y socio del equipo de gobierno, Natxo Bellido, ha criticado hoy alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por negarse a pedir de manera formal a la Conselleria de Economía, en manos de Compromís, la apertura total del comercio durante los domingos y festivos de la Volvo Ocean Race. Bellido, así, se vuelve a posicionar junto a su formación política, que ahora insiste en que permitirá la libertad horaria durante todos los días de la Volvo (salvo el 12 de octubre que está en el aire), siempre que el Ayuntamiento de Alicante remita la documentación exigida, según el director general de Comercio, Natxo Costa, en referencia a un acuerdo de la Junta de Gobierno o del pleno y, a su vez, a un documento que demuestre que se ha dado audiencia al Consejo Local de Comercio. "La Conselleria de Economía ha explicado qué es lo que hay que hacer para pedir la apertura comercial, además se ha comprometido a tramitar con la seriedad y la urgencia que sea necesaria la petición para abrir durante la salida de la regata", ha añadido el portavoz de Compromís en Alicante.

Bellido, defensor de que el gran comercio no abra durante los festivos de la Volvo, ha alertado hoy de que la decisión -la petición formal- del Ayuntamiento "no se puede demorar mucho" porque el evento náutico "ya está ahí", en alusión a que le próximo 11 de octubre abre sus puertas el Race Village en la Zona Volvo. El director general de Comercio, Natxo Costa, ya señaló ayer que Echávarri tiene una semana de plazo para dar marcha atrás en su decisión y pedir por escrito la apertura total del comercio.

"Si finalmente no se llega a ese plazo o el Ayuntamiento no hiciese ninguna petición a la Generalitat para que se pueda abrir esos días, alguien tendrá que explicar por qué no le ha dado la gana hacer las cosas como se tienen que hacer. Si alguien no lo quiere hacer así lo tendrá que explicar. Ya dije que me parece una cuestión de cabezonería política", ha concluido Bellido esta mañana tras presentar la nueva edición de los actos promoción comercial y lúdica en la plaza Gabriel Miró.

La concejala de Comercio, Gloria Vara (PSOE), ha pedido «prudencia» y «respeto institucional» a Bellido. La socialista ha criticado al portavoz de Compromís por ponerse del lado de su formación: «Entiendo que pueda defender los intereses de Compromís en València, pero Echávarri es el alcalde de todos los alicantinos».

Desde Alcaldía, a día de hoy, la hoja de ruta sigue clara: o la Generalitat rectifica y permite la apertura comercial, por ejemplo aceptando el recurso de alzada ya presentado, o el asunto acabará en los tribunales, donde Alicante pediría la suspensión cautelar de la resolución que limita solo en la ciudad la apertura en domingos y festivos a mediados de septiembre.

Echávarri, de baja médica tras ser operado de apendicitis, ha asegurado en repetidas ocasiones que debe ser la Conselleria de Economía la que dé los pasos necesarios para devolver la libertad horaria a Alicante, y en concreto durante la Volvo, ya que, según su relato, fue esa administración la que decidió cerrar el gran comercio Alicante a partir de mañana, al firmar una resolución que sólo permite la apertura entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Con todo, las grandes superficies que hasta ahora podían abrir domingos y festivos, como El Corte Inglés y los centros comerciales Gran Vía, Plaza Mar 2 y Puerta de Alicante, este domingo tendrán ya que cerrar.