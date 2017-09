Un matrimonio alicantino en el ojo del huracán 'Irma'

Un viaje tranquilo, una temporada para ver a la familia y a los amigos de República Dominicana se ha convertido en un encierro en casa con la incertidumbre que arrastra el huracán ´Irma´ a su paso.

Un matrimonio alicantino llegó hace 5 días a Santiago para pasar tres meses visitando a la familia de Lourdes, dominicana de pura cepa. Un viaje como tantos otros que Antonio y su mujer han realizado a la isla, pero en esta ocasión se han visto -y nunca mejor dicho- en el ojo del huracán.

´Irma´ no está teniendo piedad con las islas del Caribe y ya es la mayor tormenta jamás registrada en el océano Atlántico. "Estamos bien en casa, sobretodo intentando tranquilizar a la familia y amigos de España", cuenta Antonio desde la casa de su nuera en Santiago de los Caballeros. Lo cuenta mientras dure la electricidad...

Lourdes ya ha vivido algún que otro huracán. ´George´ y ´David´ no fueron de tanta intensidad pero no sólo rozaron la isla de La Española, entraron de lleno, así que ya sabe -cree- a qué atenerse. La casualidad o el azar han querido que este año no vayan a disfrutar de unos días a la playa, a una zona conocida como Las Terrenas, donde sí vive Carlos, el hijo de Lourdes. Gracias a la cámara de su coche podemos ver la devastación que ha dejado a su paso ´Irma´.

En Santiago, la tormenta se traduce, de momento, en una intensa lluvia y fuertes vientos, aunque dicen que "lo gordo" está por llegar. El paso de ´Irma´ por Puerto Rico y otras islas caribeñas ha dejado imágenes desoladoras y en República Dominicana ya han habido miles de evacuaciones. Esperamos noticias.