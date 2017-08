FGV desarrollará una app para el Tram

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) está trabajando en el desarrollo de sendas aplicaciones móviles para acceso a la información de Metrovalencia y TRAM d´Alacant. Se trata de dos aplicaciones independientes, de similar estructura y funcionalidades, y con contenido adaptado a cada una de las singularidades de estas dos explotaciones.

Con estas aplicaciones FGV estará en condiciones de ofrecer información actualizada sobre los servicios prestados en Valencia y Alicante. Esta nueva herramienta permitirá que los clientes tengan acceso a la información del servicio de transporte de manera directa, ágil y fiable, aumentando así su nivel de satisfacción y mejorando su vinculación con la marca.

Estas nuevas aplicaciones forman parte de las medidas impulsadas por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que dirige María José Salvador para mejorar la atención y el servicio que se presta desde FGV a los usuarios de Metrovalencia y TRAM de Alicante.

De este modo, con estas aplicaciones se da respuesta a una de las demandas habituales de los clientes que solicitan disponer en sus terminales móviles de datos actualizados del servicio de transporte.

Las nuevas aplicaciones permitirán responder a las necesidades de los clientes desde la fase de planificación del viaje (trayecto recomendado, título de transporte adecuado, horarios, tarifas, etc.), durante el transcurso del trayecto (acceso a los perfiles de redes sociales de la empresa, preguntas más frecuentes sobre el servicio, etc.) y hasta su finalización (información sobre puntos para resolución de incidencias, lugares de interés próximos a las paradas, etc.), así como la recarga de títulos por internet.

Estas APP's contarán con los principales estándares de accesibilidad, cumpliendo con la calificación AA e incorporarán los medios para hacer accesible la aplicación especialmente para las personas con discapacidad visual, auditiva o sensorial y la posibilidad de locución de los contenidos y funcionamiento por voz, en la medida que la aplicación lo permita. A su vez estarán disponibles en tres idiomas configurables: español, valenciano e inglés.

Este nuevo canal de información, una vez en funcionamiento, se sumará a los medios que ya ofrece la empresa para atender al público en Valencia y Alicante como web, redes sociales o los teléfonos de atención al cliente existentes.

Hasta la fecha FGV no contaba con aplicaciones móviles propias, la empresa había optado por facilitar el acceso a los datos del servicio a otros desarrolladores, testarlas y recomendar las que hubieran sido probadas con éxito.