Los alicantinos se refugian en los libros de autoayuda

Los libros de autoayuda se disparan en estas fechas, se venden muy bien. Esta afirmación se repite en los dos de los establecimientos que quizá vendan un mayor número de títulos en Alicante, El Corte Inglés y La Casa del Libro. Conclusión: más allá del «libro piscinero» los veraneantes quieren leer algo que les haga pensar y les ayude ante situaciones difíciles, que les haga superarse. Es una tendencia que va al alza independientemente de la calidad literaria o filosófica que se concentre en sus páginas.

«Todo lo que tenga que ver con la autoayuda, el mindfulness y el yoga se lee y se vende muy bien», señalan desde la Casa del Libro. Las ventas de libros aumentan en verano al tener más tiempo para disfrutar de la lectura y es habitual ver la estampa de una persona tumbada en una hamaca o en la arena de la playa con un libro entre las manos. Pero ¿por qué este tirón de los libros de autoayuda? La psicóloga Eugenia Benito explica que «al tener más tiempo libre también tienes tiempo para pensar en tus problemas, para reflexionar sobre las cosas que ves que no funcionan en tu vida y esperas que la lectura te ayude a encontrarte a ti mismo de cara a tomar decisiones de cambio en septiembre, cuando vuelves al ritmo habitual». En su opinión, «para ser feliz es fundamental encontrarse a uno mismo, no basar tu bienestar en otra persona sino saber distinguir lo que te hace feliz de lo que no y qué quiere uno de la vida». «Y muchas personas aprovechan en paréntesis del verano para planteárselo», añade.

Dentro de esta categoría este verano triunfan títulos como Cree en tí, de Rut Nieves o Las gafas de la felicidad, de Rafael Santandreu. Pero hay otros «pelotazos» de no ficción que recorren la historia de la humanidad desde un punto de vista sociológico distinto como Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari e históricos como Imperiofobia, la leyenda negra, de María Elvira Roca.

Por lo que se refiere a ficción, este verano se alarga el éxito de Patria, de Fernando Aramburu, que sigue en los primeros puestos. Este fenómeno editorial es comparable en ventas a la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, que también sigue funcionando, y de una nueva «bomba», El silencio de la ciudad blanca, segunda obra de otra trilogía policiaca de Eva García Sáenz de Urturi. Y es que dentro de las novelas, las que más aceptación están despertando son los thrillers policiacos patrios tras el boom nórdico de este tipo de narrativa.

«Como en todo, hay gustos de todo tipo en cuanto a lectura pero la mayoría en verano opta por algo entretenido, de fácil lectura, que enganche y esté bien escrito», apuntan desde El Corte Inglés. Además, desde los grandes almacenes indican que para estos meses de sol y playa notan un incremento de demanda de los libros de bolsillo al ser más fáciles de llevar y más baratos. «Mucha gente que viene al aparamento a la playa de otros sitios de España hace acopio de libros de bolsillo para ir leyendo en verano», afirman.

Los lectores tanto nacionales como extranjeros prefieren el libro en papel al ebook, como el danés Yohansi Johan que dice leer «unos tres libros en vacaciones porque el resto del año no tengo tanto tiempo. Mi mujer y yo venimos cada día a la playa y leemos en la hamaca», dice mientras aparta la vista de una novela de crímenes en el Postiguet. Y lo mismo le ocurre a Marta Martín, que entre baño y baño devora las páginas de una obra de intriga.