El Ayuntamiento amenaza con sanciones si se incumplen las condiciones del servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Alicante ha advertido a la concesionaria municipal de limpieza, UTE Alicante, de la posible aplicación de sanciones si el servicio no se presta de la manera adecuada debido a la huelga de celo que han iniciado este fin de semana los trabajadores. El concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Víctor Domínguez, ha señalado que, al margen del conflicto entre la plantilla y la empresa que ha generado la movilización, "no hay ninguna excusa para que se produzcan retrasos" en la recogida de residuos y limpieza de las calles, dado que "no hay una huelga convocada como tal".

Por este motivo, ha señalado, si el servicio no cumpliera con las condiciones estipuladas "esto repercutiría en las deducciones en la certificación mensual que se envía a la empresa", esto es, habría alguna sanción económica. Ésta es, además, la razón por la cual este domingo se ha enviado a inspectores para comprobar sobre la marcha que la limpieza y recogida se estaba llevando a cabo según lo previsto. Al mismo tiempo, Domínguez ha instado a UTE Alicante a "poner los medios necesarios" para el cumplimiento del servicio.

Este domingo, las calles del centro de Alicante estaban totalmente limpias a media mañana, con los contenedores recogidos y las aceras y calzadas baldeadas, al contrario que ayer, cuando a esa misma hora aún se acumulaban bastantes residuos en distintos puntos. Tan sólo había un contenedor sin recoger en la calle San Andrés, un estrecho vial paralelo a la Rambla a la altura de la concatedral de San Nicolás, donde el encargado de un restaurante mostraba su indignación. Por su parte, un trabajador de una cafetería en la calle Castaños destacaba la diferencia respecto a la jornada de ayer, en que no se había hecho baldeo por la mañana.

El concejal de Limpieza ha mostrado su "preocupación" por el desarrollo de las negociaciones entre UTE Alicante y su comité de empresa, y ha pedido a ambas partes que alcancen un acuerdo para que la situación "no altere el desarrollo de la vida de los ciudadanos" ni tenga consecuencias sobre la higiene ni la imagen urbana, y que además "se garantice que las condiciones laborales de los trabajadores sean las mejores posibles". Domínguez también ha anunciado que "será la auditoría que ya está en marcha, y cuyos resultados se conocerán a finales de 2017, la que dará los datos para evaluar el grado de cumplimiento del contrato, firmado en 2013 por el PP, y las medidas a tomar".

Mientras, el presidente del comité de empresa de UTE Alicante, Antonio Martínez, ha señalado que hasta el momento no ha habido ninguna comunicación ni con la mercantil ni con el Ayuntamiento, a la vez que ha indicado que la plantilla no ha recibido ningún tipo de presión externa. No obstante, la movilización se mantiene en los mismos términos, vigilando de manera escrupulosa que equipos de trabajo y vehículos estén en condiciones óptimas, lo que puede generar algún retraso en la realización de las tareas. "Estamos haciendo lo correcto", ha defendido, "trabajando en seguridad y salud".

Martínez ha puesto como ejemplo de ello, entre otros, que anoche, al inicio del servicio, "casi ningún vehículo llevaba los triángulos de seguridad", por lo que antes de comenzar el trabajo se llevaron a los talleres para colocárselos. Asimismo, algunos camiones se habían quedado llenos ayer y no se habían vaciado, por lo que hubo que comenzar por esto último, llevándolos a la planta de residuos, para después iniciar la recogida. Al final, ha asegurado, "se volvió a hacer uso de las horas extras", algo que, asegura, es habitual. "Faltan vehículos y plantilla, y la culpa no es nuestra. Sentimos que los vecinos lo estén padeciendo, más en estas fechas, pero es la única manera" de hacer valer sus reivindicaciones, ha añadido.

La movilización respeonde a la ruptura de la negociación del nuevo convenio colectivo, después de que la empresa, según expuso el sindicato CSI-F, pretenda "vincular la subida salarial con el absentismo, a pesar de los bajos índices del mismo". Los trabajadores anunciaron que mantendrían reuniones con diferentes asociaciones de vecinos para explicar a los ciudadanos situaciones como la escasez de plantilla y la sobrecarga que denuncian que sufren, con un elevado número de accidentes y bajas laborales y la realización de muchas horas extras. También afirman que el 50% de la actual flota de vehículos no ha sido renovada, entre otros aspectos. La primera de estas reuniones será este lunes a las 20.00 horas en la sede de la Asociación de Vecinos del barrio 400 Viviendas.