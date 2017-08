La basura no se retira hasta media mañana en el Barrio por la huelga de celo de la limpieza

La huelga de celo de los trabajadores de la limpieza y recogida de basuras puesta en marcha la pasado noche ya ha dejado sus primeros efectos en Alicante. Algunas calles de la zona centro, especialmente el Barrio, se han levantado esta mañana con bolsas de basura amontonadas en el suelo, ya que las brigadas de recogida nocturna no las habían retirado. Ha tenido que acudir personal de refuerzo de otras zonas de la ciudad para llevarse esa acumulación de residuos sólidos. De igual modo, los barrenderos y el servicio de baldeo no han podido completar su trabajo hasta varias horas después de lo habitual, ya que por una parte se han encontrado con más suciedad de la habitual y, por otra, la huelga de celo obliga a realizar el trabajo de forma pormenorizada, tomándose el tiempo que sea necesario para limpiar una acera.

Este retraso en eliminar la basura no ha dejado indiferente a muchos vecinos del casco antiguo, que al salir esta mañana de sus casas se han encontrado con bolsas de basura en su puerta, provocando el consiguiente enfado. Del mismo modo, las cafeterías y bares que han abierto a media mañana, han visto una falta de limpieza delante de sus negocios, y han tenido que ser ellos los que han sacado la escoba para dejar sus terrazas en condiciones antes de que empiecen a llegar clientes.

Toda la plantilla de la UTE Alicante asignada al servicio de hoy ha acudido a trabajar con normalidad, y ha cumplido sus horarios asignados. Al tratarse de una huelga de celo, no se han modificado plantillas, pero sí ha sido necesario realizar ajustes para reforzar la limpieza de la zona centro en perjuicio de otros barrios de las a fueras de la ciudad. Las primeras valoraciones del presidente del comité de empresa, Antonio Martínez, sobre el inicio de la huelga señalan que "se ha demostrado en qué condiciones estamos trabajando, cuál es la plantilla y con qué maquinaria y vehículos contamos". Martínez ha asegurado que se está aplicando la huelga de celo a rajatabla, y eso ha supuesto que el Comité de Seguridad y Salud haya paralizado 14 vehículos por deficiencias (tanto de tipo mecánico como por falta de un botiquín), que no han prestado servicio hoy sábado, o que de madrugada se quedaran camiones de recogida de basura por vaciar ya que "había alguno averiado y por falta de tiempo no se ha podido completar todo el servicio", ha afirmado Antonio Martínez.

La huelga planteada por el Comité de Empresa de la UTE Alicante está motivada por las diferencias salariales en la negociación del convenio colectivo, ya que la plantilla reclama una subida del 1,6% de sueldo y la empresa les ofrece un o,25%, según confirmó el presidente del comité de huelga. Lo que quiere la plantilla suponen unos 25 euros más al mes para sueldos medios de 1.500 euros (los hay superiores e inferiores) mientras que la oferta de UTE Alicante se traduce en unos 4 euros más.